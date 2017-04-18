Казахстан и Туркменистан будут единственными странами без пограничных проблем – Назарбаев

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Фото с сайта akorda.kz
В Акорде прошли переговоры Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе переговоров Елбасы подчеркнул, что государственный визит Президента Туркменистана проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За четверть века наши отношения складывались на взаимодоверии и поддержке. Туркменистан является важным партнером и союзником Казахстана в регионе. Народы наших стран – братья и добрые соседи друг другу", – сказал Президент РК.

Нурсултан Назарбаев отметил развитие отдельных аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной и энергетической сферах, акцентировав внимание на наличие больших перспектив и в других областях.

"Сегодня мы подписываем важнейший договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. Отношения выходят на новый этап развития благодаря этому соглашению. Мы решаем все вопросы границ между странами. Это будут единственные две страны, у которых не будет никаких пограничных проблем", – заявил Глава государства.

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В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что нынешний его государственный визит в Казахстан укрепит сотрудничество между двумя государствами.

Президенты двух стран обсудили вопросы международной политики, регионального взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая культурно-гуманитарную и социальную сферы.

"Казахстан и Туркменистан приобретают хороший авторитет на международной арене. Мы определяем свои позиции по вопросам мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире в рамках таких международных структур, как ООН и ОБСЕ", – сказал Бердымухамедов.

Также по итогам переговоров в расширенном составе главы государств Казахстана и Туркменистана сделали заявление для представителей средств массовой информации.

Нурсултан Назарбаев отметил, что особую роль в достижении ключевых задач двустороннего сотрудничества будет играть Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству под председательством заместителей Премьер-министров двух стран.

Президент Казахстана подчеркнул, что в ходе переговоров стороны уделили внимание вопросам совершенствования договорно-правовой базы, участия предприятий в крупных инфраструктурных проектах двух стран, а также вопросам транзитно-транспортного взаимодействия.

"Историческим событием в сфере транзитно-транспортного взаимодействия можно считать запуск железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Предпринимателям двух стран следует использовать это преимущество в деле усиления взаимного товарооборота", – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что в ходе переговоров отдельной темой обсуждения стали водно-энергетическая сфера и активизация деятельности Международного фонда спасения Арала.

"Мы еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. От их разумного использования зависит судьба десятков миллионов людей. В этом году председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Туркменистану", – напомнил Елбасы.

Глава государства отметил, что лидеры двух стран обсудили актуальную проблематику международной и региональной повестки дня.

В завершение государственного визита в Казахстан Нурсултан Назарбаев наградил лидера Туркменистана орденом "Достық" первой степени.

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По итогам государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан были приняты следующие документы:

– Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Туркменистана;

– Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном;

– Соглашение между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы;

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии;

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимной защите секретной информации;

– Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2017–2018 годы;

– Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом;

– Соглашение о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

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