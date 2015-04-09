Казахстан и Турция договариваются о взаимообмене военными

Политика
1604
Вооруженные силы Казахстана и Турции планируют взаимный обмен военными кадрами, передает Kazpravada.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

"В оборонной сфере Казахстану и Турции очень ценен взаимный опыт. Как в области модернизации и разработки современных образцов вооружения и военной техники, так и в изучении методов боевой подготовки военнослужащих. Развитие сотрудничества представляет интерес также в области военного образования и взаимообмена военнослужащими, командующими взводами и ротами в звании старшего лейтенанта и капитана", – отметил первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-полковник Сакен Жасузаков на встрече с турецкими коллегами в Астане. 

Казахстан, добавил он, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Турцией, в основе которого лежит историческая и культурная близость наших народов.

По итогам переговоров Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев вручил юбилейную медаль "20 лет Вооруженным силам РК" главнокомандующему Сухопутными войсками ВС Турецкой Республики – генералу армии Хулуси Акаре.

В рамках своего визита турецкая делегация посетила войсковую часть 68665, где ознакомилась с образцами вооружения и военной техники, завод "Казахстан-Aselsan Инжиниринг". Затем гости побывали в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации, осмотрели достопримечательности Астаны – монумент "Байтерек", мечеть "Хазрет Султан", Национальный музей РК и другие.

Популярное

Все
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги
Без работы не останешься
На что это похоже?
Потомки Золотой Орды
Не зря зовут страной петроглифов
«Шығыс салбурыны»: полет нормальный
Энергия воздуха, воды и солнца – залог хорошего самочувствия
Смотреть на все с оптимизмом
Чеченка с казахской душой
Премий для госслужащих больше не будет
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
«Самостоятельности у шахт не было»
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республики
20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Бюджет: тут без трансфертов не обойтись!
В Грузии начались парламентские выборы
Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному пре…
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]