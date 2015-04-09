Казахстан и Турция договариваются о взаимообмене военными Политика 1604

Вооруженные силы Казахстана и Турции планируют взаимный обмен военными кадрами, передает Kazpravada.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.



"В оборонной сфере Казахстану и Турции очень ценен взаимный опыт. Как в области модернизации и разработки современных образцов вооружения и военной техники, так и в изучении методов боевой подготовки военнослужащих. Развитие сотрудничества представляет интерес также в области военного образования и взаимообмена военнослужащими, командующими взводами и ротами в звании старшего лейтенанта и капитана", – отметил первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-полковник Сакен Жасузаков на встрече с турецкими коллегами в Астане.



Казахстан, добавил он, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Турцией, в основе которого лежит историческая и культурная близость наших народов.



По итогам переговоров Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев вручил юбилейную медаль "20 лет Вооруженным силам РК" главнокомандующему Сухопутными войсками ВС Турецкой Республики – генералу армии Хулуси Акаре.



В рамках своего визита турецкая делегация посетила войсковую часть 68665, где ознакомилась с образцами вооружения и военной техники, завод "Казахстан-Aselsan Инжиниринг". Затем гости побывали в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации, осмотрели достопримечательности Астаны – монумент "Байтерек", мечеть "Хазрет Султан", Национальный музей РК и другие.

