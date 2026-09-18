Казахстан и Турция договорились о предоставлении доступа к морским портам для автоперевозчиков

В Анталье состоялось заседание Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

По итогам заседания достигнуты конкретные договорённости по дальнейшему развитию международных автомобильных перевозок и транзита между двумя странами. Стороны договорились, что количественных ограничений на электронные разрешения не будет.

"Важным результатом стало предоставление казахстанским перевозчикам возможности осуществлять загрузку грузов из морских портов Турции для их последующей перевозки в Казахстан. Стороны договорились ежегодно, начиная с 2026 года, обмениваться разрешениями (по 3 тысячи) на перевозку таких транзитных грузов", - говорится в сообщении.

Участники заседания подчеркнули необходимость дальнейшего развития двусторонних и транзитных перевозок, отметив их значение для расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления транспортно-логистических связей между Казахстаном и Турцией.