Казахстан и Турция договорились продвигать сотрудничество в сфере техрегулирования

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Таким образом, стороны закрепили намерения усилить партнерство для расширения потока двусторонней торговли, поддержания взаимных экономических и коммерческих интересов, защиты безопасности и здоровья казахстанских и турецких потребителей, устранения технических барьеров в торговле.

В целях установления непрерывного канала технического взаимодействия, коммуникаций и обмена информацией стороны договорились проработать вопрос о создании комитета по всесторонним консультациям и сотрудничеству.

Помимо определенных меморандумом договоренностей, казахстанская сторона выразила намерение в расширении спектра услуг, оказываемых испытательными и калибровочными лабораториями Турции, для проведения калибровки измерительных приборов и эталонов.