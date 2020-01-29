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Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с незаконной миграцией. Соответствующую ратификацию между Правительствами двух стран одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к законопроекту, Соглашение разработано с целью развития добрососедских, партнерских отношений в области миграции, защиты прав граждан государства одной Стороны, находящихся на территории государства другой Стороны, в том числе информационное взаимодействие правоохранительных органов в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.
"Согласно Соглашению Стороны осуществляют сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией, которая представляет серьезную угроз национальной безопасности, экономической стабильности и способствует осложнению криминогенной обстановки", - отмечается в заключении.