Казахстан и Узбекистан увеличат частоту рейсов между странами

В Ташкенте на полях Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1) состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Узбекскую сторону – начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров.

Достигнута договоренность об увеличении количества разрешённых частот до 60 рейсов в неделю по каждому из двух маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент.

Стороны также договорились об увеличении количества разрешённых частот по остальным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном с 14 до 20 рейсов в неделю.

Реализация достигнутых договоренностей позволит увеличить предложение на наиболее востребованных направлениях.