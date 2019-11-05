Казахстан и Узбекистан имеют серьезные перспективы взаимодействия – Назарбаева

Состоялась встреча председателя Сената Парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената РК.
На встрече стороны отметили, что придают особое значение расширению сотрудничества между странами.
Дарига Назарбаева в своем выступлении подчеркнула, что Узбекистан является важным стратегическом партнером Казахстана в Центральной Азии.
"Сегодня казахстанско-узбекские отношения демонстрируют высокую динамику развития во всех областях. Основная заслуга в этом принадлежит Первому Президенту Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаеву и Президенту Узбекистана Ш.М.Мирзиёеву", – сказала председатель Сената.
Глава Сената подчеркнула тот факт, что свой второй зарубежный визит в качестве Главы государства К.К.Токаев совершил именно в Узбекистан, и это еще раз подтверждает приверженность дальнейшему укреплению отношений в духе взаимопонимания и добрососедства.
Спикер Сената назвала Узбекистан главным торговым партнером в регионе. В 2018 году товарооборот между странами вырос более чем на 25% и достиг 2,5 млрд долларов.
"Необходимо продолжить работу в этом направлении для достижения поставленной общей цели, достичь объемов 5 млрд долларов взаимной торговли", – сказала глава верхней палаты.
По словам Дариги Назарбаевой, имеются серьезные перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия двух стран по вопросам инвестиций, энергетики, туризма, регионального и приграничного сотрудничества, транзитно-транспортного взаимодействия.
В свою очередь глава Сената Олий Мажлиса отметила, что Казахстан – верный и надежный партнер Узбекистана.
"Наши народы связывают общие исторические и культурные корни. Есть схожесть по многим сферам развития. Узбекистан придает большое значение дружеским отношениям с Казахстаном", – подчеркнула Танзила Нарбаева.
Стороны отметили, что в настоящее время активизировался и межпарламентский диалог Казахстана и Узбекистана, которому теперь необходимо придать системный характер. В том числе путем создания совместной Комиссии межпарламентского сотрудничества.
В ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации программ обмена опытом в сфере правового обеспечения реформ и социально-экономического развития, а также ускорения процессов принятия и ратификации двусторонних договоров и соглашений.
По завершении встречи состоялось подписание совместной Дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2019-2020 годы.