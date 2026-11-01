Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха

Фото: Минэкологии

Казахстан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере мониторинга качества атмосферного воздуха на приграничных территориях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Рабочие встречи прошли в Шымкенте и Сарыагаше. В них приняли участие представители Комитета экологического регулирования и контроля, РГП «Казгидромет» и профильных ведомств Узбекистана.

Стороны обсудили обмен данными о состоянии атмосферного воздуха, действующие меры по снижению загрязнения и возможности дальнейшего сотрудничества.

«В ходе встречи участники обсудили вопросы мониторинга атмосферного воздуха на приграничных территориях, обмена информацией и дальнейшего взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Особое внимание было уделено обмену опытом и обсуждению принимаемых в Казахстане и Узбекистане мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха», — сообщили в Минэкологии РК.

Кроме того, участники рассмотрели проект положения о совместной рабочей группе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана и Национального комитета по экологии и изменению климата Узбекистана. Отдельной темой стала инициатива «Чистый воздух».

В министерстве отметили, что сотрудничество позволит развивать обмен экологическими данными и совершенствовать мониторинг состояния воздуха на приграничных территориях.