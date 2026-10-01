Казахстан и Узбекистан наращивают торгово-экономическое сотрудничество

Стороны последовательно наращивают взаимную торговлю и инвестиции, увеличиваются объемы транспортных перевозок

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане состоялась двусторонняя встреча заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, рост взаимной торговли и реализацию Дорожной карты между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Серик Жумангарин поблагодарил Правительство Узбекистана за конструктивный настрой и последовательную работу по выполнению договоренностей глав двух государств.

«Визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану и 23-е заседание Межправительственной комиссии подтвердили прочную основу нашего стратегического партнерства. Сегодня у нас есть конкретные договоренности и Дорожная карта, по которой ведется совместная работа», — отметил вице-премьер Казахстана.

Торгово-экономические связи двух стран продолжают расти. По итогам семи месяцев 2026 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $3,25 млрд, увеличившись на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перед странами стоит задача выйти на товарооборот в $10 млрд. Для достижения этой цели важно последовательно расширять взаимную торговлю и ускорять реализацию совместных проектов.

Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в свою очередь, отметил положительную динамику развития отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что Казахстан является для Узбекистана братской страной и надежным партнером. Стороны последовательно наращивают взаимную торговлю и инвестиции, увеличиваются объемы транспортных перевозок. Узбекистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном по широкому кругу направлений.

Стороны договорились продолжить работу по расширению торгово-экономического взаимодействия, продвижению совместных инвестиционных проектов и реализации достигнутых договоренностей.

#переговоры #сотрудничество #Узбекистан #экономика

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