Казахстан и Узбекистан подпишут соглашение о мультивизах. Об этом на 17-ом заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz
"На данный момент наши страны договариваются о визах. То есть те визы, которые действительны для туристов на территории Узбекистана, были бы действительны и в Казахстане. Своего рода будут общие визы. Туристы, которые приедут в Казахстан, заодно смогли бы и посетить Узбекистан", – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
Он отметил, что данное соглашение будет подписано в области туристического сотрудничества совместно со структурами Министерства иностранных дел.
"По окончанию сегодняшней комиссии мы будем подписывать соглашение и в рамках этого будем вносить постановление в Правительство. Конечно, мы обязаны ускорить процесс. Время идет быстро", – заключил министр.