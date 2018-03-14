Казахстан и Узбекистан подпишут соглашение о мультивизах

Политика
Жанат Тукпиев
Фото с сайта 24.kz
Казахстан и Узбекистан подпишут соглашение о мультивизах. Об этом на 17-ом заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz



"На данный момент наши страны договариваются о визах. То есть те визы, которые действительны для туристов на территории Узбекистана, были бы действительны и в Казахстане. Своего рода будут общие визы. Туристы, которые приедут в Казахстан, заодно смогли бы и посетить Узбекистан", – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Он отметил, что данное соглашение будет подписано в области туристического сотрудничества совместно со структурами Министерства иностранных дел.

"По окончанию сегодняшней комиссии мы будем подписывать соглашение и в рамках этого будем вносить постановление в Правительство. Конечно, мы обязаны ускорить процесс. Время идет быстро", – заключил министр.

