Казахстан и Узбекистан провели переговоры по восстановлению подтопленных территорий в Мактааральском районе

Фото пресс-службы акимата Туркестанской области
Сегодня министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мырзагалиев встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавхатом Хамраевым. На встрече члены правительства двух стран провели переговоры по восстановлению разрушенных территорий в результате наводнения в Мактааральском районе и профилактике угроз от водохранилищ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, на сегодня нет никакой угрозы для населения со стороны Шардаринского водохранилища. В то же время, в Мактааральском и Жетысайском районах в результате стихии ущерб нанесен 7 649 га пахотных земель. В связи с этим, в этом направлении ведутся геологические исследования, сообщил Нысанбаев.
Кроме того, устанавливается сумма ущерба, причинённого аграриям. По словам руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Н. Бадыракова, во второй половине года крестьяне не смогут повторно засеять эти пахотные земли. В результате, общая сумма затрат предпринимателей, занятых в растениеводстве, составит около 3 млрд тенге. Сумма ущерба представлена на рассмотрение комиссии.