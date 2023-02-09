Казахстан и Узбекистан смогут передавать друг другу осужденных

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Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Целью документа является усиление защиты осужденных посредством их передачи для дальнейшего отбытия наказания на территории государства, гражданами которого они являются.

«В соответствии с положениями договора стороны обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных, что будет способствовать более эффективному исполнению наказания и последующей ресоциализации осужденных», – говорится в заключении.