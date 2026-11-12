Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области сохранения сайгака

Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании в области сохранения и восстановления популяции сайгака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Минэкологии

Документ подписали министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров и председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

Главная цель Меморандума – объединение усилий двух стран по сохранению сайгака, защите трансграничных миграционных маршрутов и восстановлению естественной среды обитания этого уникального вида.

В рамках сотрудничества предусмотрены совместный мониторинг численности, миграции и состояния здоровья сайгаков, обмен научными данными, применение методов спутникового слежения и ветеринарного контроля.

Одним из ключевых направлений станет восстановление популяции сайгака в местах его исторического обитания. Для этого стороны намерены разработать программу реинтродукции, организовать совместную работу по переселению животных, восстановлению природных пастбищ и водоемов.

Особое внимание будет уделено усилению борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, проведению совместных природоохранных рейдов, а также развитию трансграничных охраняемых территорий и миграционных коридоров.

Меморандум также предусматривает развитие научно-исследовательского сотрудничества, обмен опытом между специалистами и привлечение международных организаций к реализации природоохранных проектов.

Совместная инициатива Казахстана и Узбекистана направлена на долгосрочное сохранение популяции сайгака, защиту биоразнообразия и укрепление экологического сотрудничества в Центральной Азии.