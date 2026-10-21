Казахстан и Узбекистан усилят взаимодействие таможенных служб

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Ожидается, что соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия таможенных органов

Фото: пресс-служба Президента РК

Казахстан и Узбекистан планируют усилить сотрудничество таможенных служб путем открытия их представительств в двух странах. Соответствующее соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, координацию действий компетентных органов и согласование мер по предотвращению и пресечению угроз в таможенной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан» внесен в Мажилис постановлением Правительства Казахстана от 12 мая 2026 года.

Соглашение было подписано в Ташкенте 15 ноября 2025 года. Его цель — обеспечить представление интересов таможенных служб двух государств по вопросам таможенного дела.

Ожидается, что реализация документа позволит повысить эффективность взаимодействия таможенных органов, упростить обмен таможенной информацией и опытом, а также укрепить двустороннее сотрудничество.

По законопроекту проведены заседания рабочей группы и расширенное заседание Комитета Мажилиса по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов.

#Узбекистан #соглашение #таможня

Популярное

Все
Участницы Итогового турнира WTA
Между узнаваемостью и неизвестностью
Первый школьный военный оркестр
Для талантов нет границ
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Документ, заложивший фундамент будущего
Жить без ограничений
Человек – в центре
На благо будущих поколений
Обеспечить безопасность полетов
Землю – рачительным пользователям
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
48 часов на запуск
Кирпичный завод включен в республиканский пул
Сквозь сито плей-офф
«Броня» для зерна и цемента
Датский вызов
Для любителей природы и семейного отдыха
Исторический выбор и ответственность перед будущим
Сохранить окружающую среду и историческое наследие
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Курултай ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничест…
Бектенов выступил на заседании Совета глав правительств стр…
В Кабмине обсудили новые проекты с губернатором Ленинградск…
Спектакль «Қыз Жібек» показали на международном фестивале в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]