Казахстан и Узбекистан усилят взаимодействие таможенных служб

Фото: пресс-служба Президента РК

Казахстан и Узбекистан планируют усилить сотрудничество таможенных служб путем открытия их представительств в двух странах. Соответствующее соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, координацию действий компетентных органов и согласование мер по предотвращению и пресечению угроз в таможенной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан» внесен в Мажилис постановлением Правительства Казахстана от 12 мая 2026 года.

Соглашение было подписано в Ташкенте 15 ноября 2025 года. Его цель — обеспечить представление интересов таможенных служб двух государств по вопросам таможенного дела.

Ожидается, что реализация документа позволит повысить эффективность взаимодействия таможенных органов, упростить обмен таможенной информацией и опытом, а также укрепить двустороннее сотрудничество.

По законопроекту проведены заседания рабочей группы и расширенное заседание Комитета Мажилиса по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов.