Фото: Н. Байбулин
Международное сотрудничество , Сенат , ООН
Казахстан и ВОЗ планируют объединить усилия по спасению Арала

Заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Ольга Перепечина встретилась с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе беседы была отмечена значимость партнёрства между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, а также подчеркнута успешность и плодотворность активного развития взаимоотношений на протяжении 30 лет.

Вице-спикер Сената проинформировала собеседника о работе, проводимой в Казахстане по развитию сферы здравоохранения.

«Одной из самых важных задач на предстоящий период Глава государства поставил обеспечение здоровья нации. Особое внимание будет уделено комплексному улучшению медицинской инфраструктуры. Со следующего года будет начата реализация национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей, в рамках которого 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. А в течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах», – отметила вице-спикер.

Кроме того, участники встречи обсудили проблемные вопросы Аральского моря, которые требуют совместных усилий на межрегиональном уровне с участием международных организаций.

Вице-спикер сообщила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, привлек внимание участников к вопросам Аральского моря и призвал все заинтересованные стороны продолжать работу по решению экологических и климатических проблем.

А в ходе июльской сессии ПА ОБСЕ Казахстан и Узбекистан совместно обратились к государствам-членам организации с призывом стать донорами в имплементации проектов, связанных со спасением Аральского моря.

«В следующем году по приглашению Сената Парламента РК депутаты ПА ОБСЕ посетят регион Приаралья, чтобы воочию убедиться в масштабах катастрофы и наметить направления дальнейшего сотрудничества. Казахстан обращается с просьбой оказать содействие в том, чтобы страновые офисы ВОЗ под эгидой Европейского регионального Бюро могли бы объединить усилия и ресурсы с тем, чтобы выработать единый подход к исследованию факторов, влияющих на здоровье населения Приаралья», – сказала Ольга Перепечина.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, в свою очередь, дал высокую оценку деятельности Сената Парламента РК в части выстраивания и координации работы по обеспечению достижения глобальной цели устойчивого развития о здоровом образе жизни и содействию благополучия для всех в любом возрасте.

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