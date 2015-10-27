Казахстан и Япония будут сотрудничать в борьбе с отмыванием доходов
Ксения Воронина
В ходе официальной встречи в Акорде Президент РК и глава Правительства Японии подписали ряд двусторонних документов, передает Kazpravda.kz.
Так, Нурсултан Назарбаев и Синдзо Абэ подписали совместное заявление об углублении и расширении стратегического партнерства между Казахстаном и Японией, а также совместное заявление по договору о всестороннем прекращении ядерных испытаний.
Также японской и казахстанской стороной подписан Протокол о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подписи под документом поставили главы ведомств по финансовой разведке – председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Бейсенгали Тажияков и директор центра финансовой разведки Национальной общественной комиссии по безопасности Японии Такаши Киношита.
Напомним, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Казахстан по приглашению Нурсултана Назарбаева. Это первый официальный визит Абэ в страну. Однако за последние два года Президент РК и глава правительства Японии встречались уже четыре раза.
Кроме того, рабочая поездка Абэ стала вторым по счету визитом Премьер-министра Японии в Казахстан после визита Дзюнитиро Коидзуми в 2006 году.