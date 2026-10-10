Казахстан и Южная Корея запускают SMSRT-телемедицину в Мангистау

Здравоохранение
Дана Аменова
корреспондент

Итоги встречи закрепили на B2B/B2G-сессиях.

Фото: пресс-служба Минздрава

В Актау состоялся международный симпозиум «Умная телемедицина на основе ИИ: Республика Корея – Казахстан». Ключевым событием открытия стал запуск Центра телемедицины на базе Мангистауской областной многопрофильной больницы, сообщает   Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Площадка, оснащенная передовым корейским оборудованием, позволит внедрить ИИ-ассистентов и умные системы для ранней диагностики инсультов, болезней легких и других сложных патологий.

В международном форуме приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов, президент Международной клиники Святой Марии Ко Дон Хён, а также ключевые медицинские эксперты, разработчики и представители IT-индустрии двух стран.

Выступая с докладом о цифровой трансформации отрасли, вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов подчеркнул масштаб реализованных проектов.

«Сегодня в Казахстане сформировано более 20 миллионов цифровых профилей граждан, а инфраструктура охватывает свыше 21 тысячи медицинских организаций. Ежегодно система обрабатывает более 400 миллионов медикаментозных и клинических услуг. Наш главный вектор – создание единого цифрового контура медицины на базе системы ЕГМИС и платформы Smart Data Healthcare. Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта позволит не только упростить работу врача, но и дать каждому казахстанцу в приложении e-Densaulyqперсонального ИИ-помощника, способного расшифровать анализы и подсказать важные шаги по профилактике», – отметил он.

В рамках выставки технологий отечественные и корейские разработчики продемонстрировали готовые AI-решения: автоматизированный анализ радиологических снимков, ускоренную диагностику инсульта и патологий глазного дна, цифровое исследование функций легких для выявления астмы и ХОБЛ, оценку сердечно-сосудистых рисков, скрининг остеопороза, а также компактные рентген-аппараты и ИИ-платформы для дистанционного сопровождения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Ключевым практическим шагом симпозиума стала церемония передачи корейскими партнерами оборудования для кабинета телемедицины и запуск нового Центра на базе областной больницы.

Это позволит проводить оперативные дистанционные консилиумы с ведущими зарубежными и республиканскими клиниками, решив проблему дефицита узких специалистов в отдаленных районах региона.

Итоги встречи закрепили на B2B/B2G-сессиях, где казахстанские и корейские компании обсудили запуски совместных технологических проектов и долгосрочные инвестиции в цифровую медицину Казахстана.

#Минздрав #Мангистау #Южная Корея #SMSRT-телемедицина

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