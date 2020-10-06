Казахстан имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов – Мамин

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (FAO), Казахстан считается страной с большим потенциалом в АПК и имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Прежде всего, хочу отметить, что, несмотря на пандемию, введение ЧП и карантина, были четко и своевременно подготовлены сельхозтехника, посадочные материалы и удобрения, что позволило провести качественные весенне-полевые и уборочные работы. Слаженная работа всех специалистов позволила собрать хороший урожай, объем которого выше прошлогоднего. Выражаю благодарность всем работникам сельского хозяйства за большую работу, за ваш самоотверженный труд", – сказал Мамин.
По его словам, насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием является стратегической задачей Правительства.
"По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (FAO), Казахстан считается страной с большим потенциалом в АПК. Наша страна имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов. Поэтому Правительство намерено и далее уделять большое внимание развитию агропромышленного комплекса для решения этой важнейшей задачи", – дополнил Премьер.