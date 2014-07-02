Казахстан имеет все шансы стать транспортно-логистическим хабом ЕАЭС

Глава государства Нурсултан Назарбаев считает, что транспортно-логистическая отрасль поможет Казахстану стать центром организации перевозок товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Считаю, что одним из важнейших приоритетов второго пятилетнего плана индустриализации должна стать работа в сфере логистики. (...) Благодаря Евразийскому экономическому союзу мы сможем реализовать возможность стать логистическим хабом Евразии", - сказал Назарбаев на совещании посвященном реализации ГП ФИИР.

Президент пояснил, что Казахстан имеет много перспективных проектов для достижения этой цели. Так, в 2015 году будет завершено строительство трансконтинентальной магистрали "Западная Европа-Западный Китай", и прокладка трассы Темиртау-Караганда, затем Алматы-Капшагай и Талдыкорган-Восток. Продолжается строительство трех сухогрузных терминалов для расширения мощности морского порта в Актау, а также сухого порта на территории СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота". Кроме того, началось строительство автодороги Астана-Павлодар, заканчивается строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу и железной дороги в Мангистауской области с выходом на Персидский залив.

"Логистика по всем направлениям очень важна. Она должна у нас быть как ноги паука. Мы страна, живущая вдалеке от морских путей в центре материка и иметь транспорт для нас жизненно важно. Мы много теряем на перевозках. Мы строим логистический терминал и уже начинаем продвигать товары тихоокеанского китайского порта Ляньюньган в сторону Казахстана на запад. Это сокращает время (транспортировки грузов - прим.автора) по морскому пути от 35 суток до 2 недель. Уже заключены договоры, 250 тысяч контейнеров пойдет по этой линии. Это хорошо и для нас и для логистики. Предполагается, что мощность этого терминала будет увеличена к 2020 году в два раза. Благодаря этому наша страна получит прямой выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и страны Персидского залива", - отметил важность данного вопроса Назарбаев.