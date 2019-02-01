Казахстан имплементировал японскую модель госслужбы

Общество
Фото из открытых источников
Республика Казахстан имплементировала японскую модель государственной службы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций МИК РК сказал директор департамента государственной службы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жаркын Тлеукенов, сообщает Inform.kz.

Он рассказал, что с переходом на карьерную модель, сегодня государственная служба в Казахстане рассматривается как отдельная профессия. К примеру, в Японии государственная служба построена на тех же принципах. В 22 года молодой человек с дипломом в руках должен сделать для себя решающий выбор - пойти на государственную службу или в частный сектор. В дальнейшем он останется следовать выбранному пути, развиваясь изнутри и поднимаясь последовательно по карьерной лестнице.

По его информации, в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» Казахстан имплементировал японскую модель госслужбы.

Вместе с тем государственную службу, как отдельную профессию, рассмотрели для себя молодые госслужащие из числа выпускников топовых вузов. По сравнению с предыдущим периодом доля работников с зарубежным образованием увеличилась на 70%, стипендиатов программы «Болашак» - на 13%, выпускников Академии государственного управления при Президенте - на 3%.

«Отмечен рост привлекательности государственной службы для выпускников топовых вузов, в том числе «Назарбаев Университета». Сегодня созданы все условия для проведения объективного и открытого отбора. Повышается доверие общества к действующей системе рекрутмента. К примеру, в прошлом году в конкурсах на занятие административных государственных должностей приняло участие более 26 тыс. молодых людей. Из них более 10,5 тысяч (10 732) назначены на различные государственные должности», - сказал Жаркын Тлеукенов.

Он отметил, что только в 2018 году всего было назначено 23 761 человек, то есть почти каждый второй назначенный - это кандидат в возрасте до 29 лет. При этом обеспечивается поэтапный карьерный рост, основанный исключительно на заслугах. На принципах состязательности путем участия во внутренних конкурсах за прошлый год повышение получили порядка 7 тысяч молодых служащих.

Вместе с тем отток кадров из госслужбы в Казахстане снизился до 6,2% - именно такой показатель был показан за последние два года.

«Среди тех, кто впервые поступил на государственную службу, значительно сократилось число лиц, уволившихся по собственному желанию, в течение первого года их пребывания на службе. Это говорит о нескольких вещах: о том, что лучше стал работать институт наставничества, который помогает адаптироваться молодым служащим на работе, и о том, что люди стали делать более осознанный выбор и стало меньше «случайных людей», - сказал представитель АДГСПК РК.

По его мнению, государственная служба является наиболее социально направленным работодателем.

«Не секрет, что найти работу без опыта работы не так-то просто. Если просмотреть рекрутинговые сайты, то большинство работодателей требуют наличие стажа работы», - добавил Жаркын Тлеукенов.

При этом он отметил, что государственная служба открыта для молодых, образованных и патриотичных людей. Любой выпускник вуза без опыта работы, но обладающий соответствующими знаниями и потенциалом, может быть принят на государственную службу, в том числе сразу в министерство.

Представитель АДГСПК РК коснулся также вопроса востребованности компетенций на госслужбе. Ими оказались: добропорядочность, ориентация на потребителей, ответственность, инициативность, саморазвитие. Как показывают результаты второго этапа тестирования, именно эти компетенции наиболее характеризуют поступающих на госслужбу молодых людей, подчеркнул он.

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