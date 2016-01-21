​Казахстан – имя свободы

Небольшой зал библиотеки был полон. Юные читатели, воспитанники различных библиотечных кружков читали стихи, пели песни о Родине. В фойе была развернута большая выставка детских рисунков, где представлено свыше 180 работ юных художников, присланных со всего Казахстана. На мониторах демонстрировались фильмы о государственных символах – флаге и гербе нашей страны.

– Цикл мероприятий, посвященных 25-летию независимости Казахстана, разработан при поддержке партии «Нур Отан», – говорит исполняющая обязанности директора библиотеки Елена Фомченко. – Мы планируем широко отметить знаменательную дату. Кроме постоянно действующих и передвижных книжных выставок, проведем городской конкурс детского рисунка «Цвети, мой Казахстан», будет издано методическое пособие для педагогов «Казахстан – это имя свободы». Мы много работаем с молодежью, которая должна знать, с чего начинается Родина. Ведь это и есть воспитание патриотизма, та, очень важная для нас, идея «Мәңгілік Ел», о которой говорит Президент Нурсултан Назарбаев. Мы сделали компьютерный диск, материалы которого рассказывают, как складывалась многонациональная общность на территории республики, как работает Ассамблея народа Казахстана, где представлены все этносы, проживающие здесь. Такого нет ни в одной стране! Этот уникальный институт дружбы народа создан по инициативе нашего Президента, который постоянно подчеркивает, что люди должны быть едины, не делиться по национальному или иному признаку, и только тогда общество будет сильное.

Наступивший 2016 год юбилейный и для библиотеки, которой исполняется 65 лет. У нее очень богатая история. Сейчас она не замыкается в классических рамках учреждения для выдачи книг и работает как широкомасштабный просветительский и обучающий центр, где первостепенное значение придается патриотическому воспитанию подрастаю­щего поколения.

– Мы занимаемся и профориентированием, помогая ребятам определиться с будущей профессией, – продолжает Елена Фомченко. – У нас работают кружки по робототехнике, 3D и техническому моделированию, трехлетних малышей мы учим делать поделки из бумаги. Библиотека стала и местом проведения досуга, причем семейного. Приводя своих детей на занятия, взрослые с пользой проводят время у многочисленных компьютеров, обсуждают новости. Родители помогают нам проводить различные мероприятия, становясь активными их участниками. Планируем объявить семейный конкурс добрых дел, его победители поедут на фестиваль, который мы ежегодно проводим в пригородном оздоровительном лагере.

Все кружки бесплатные. В этом библио­теке помогают спонсоры, которые оснас­тили ее современной аппаратурой. Здесь работает и Академия юных художников, есть свой выставочный зал. Дети изучают иностранные языки – английский и немецкий, в чем помогают американское посольство и Гете-Институт, совершенст­вуют казахский язык.

– Но наша главная цель – привести детей к книге, – подчеркивает Елена Фомченко. – У нас очень богатые фонды. Многие классические детские книги, в том числе и казахстанских писателей, к сожалению, не переиздаются, а у нас они есть, и дети с удовольствием их читают. Поэтому, несмотря на то что появились электронные книги, у нас становится все больше и больше читателей.