Казахстан инициировал создание регионального телеканала на базе Silk Way

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Об этом Президент Казахстана заявил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе.

«Серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество. Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей. Очевидно, что и наши методы противодействия должны идти в ногу со временем. Весомый вклад в укрепление сотрудничества в этой области вносят регулярные встречи секретарей безопасности государств Центральной Азии. Третья встреча прошла 23-24 апреля в Душанбе. Высоко оцениваем принятую в прошлом году в Ташкенте Концепцию региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков безопасности и мер их предупреждения. Важно обеспечить их неуклонную и всестороннюю реализацию», – заявил Президент.

Особое внимание в речи Касым-Жомарта Токаева было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. По его словам, стран региона объединяет богатое историко-культурное наследие.

«За последние годы значительно активизировались межкультурные контакты: проводятся выставки, кинофестивали, форумы, памятные мероприятия. Полагал бы необходимым придать этому процессу дополнительный импульс через молодежные обмены, межвузовское и научное сотрудничество, диалог творческой интеллигенции. Естественным продолжением углубления связей становится формирование общего информационного пространства. Как вам известно, Казахстан выступил с инициативой создания регионального телеканала на базе казахстанского телеканала Silk Way», – предложил Глава нашего государства.

 

#база #Акорда #телеканал #регион #Silk Way

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