​Казахстан – Иран: отношения в новых условиях

Трудно переоценить значение сотрудничества между нашими странами в таких жизненно важных сферах, как совместное решение правового статуса Каспийского моря, региональная кооперация, вопросы обеспечения короткого и выгодного пути казахстанским товарам в Мировой океан, а также торгово-экономическое сотрудничество (Иран является одним из основных потребителей казахстанского зерна, металла и других товаров).
Республика Казахстан и Исламская Республика Иран как государства-соседи и конструктивные партнеры продолжают развивать успешное сотрудничество на таких международных и региональных площадках, как Организация объединенных наций (ООН), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и других.
Как известно, в положительном исходе переговоров между ИРИ и так называемой международной «шестеркой» по иранской ядерной программе важную роль сыграла и посредническая миссия Казахстана.
Роль Казахстана в этом процессе не ограничилась лишь логистической и технической помощью. Многочасовые встречи Президента Нурсултана Назарбаева в Алматы с международной и иранской делегациями в начале 2013 года, усилия и действия внешнеполитического ведомства РК на протяжении многих месяцев, безусловно, дали существенный импульс переговорному процессу. По мнению самих участников переговорного процесса, именно выдвинутые в Алматы предложения стали основой последующей Женевской сделки, а затем и Венского соглашения. Этот факт многие эксперты назвали наиболее успешной международной посреднической миссией Казахстана за всю историю нашей независимой страны.
Заслуга Казахстана на переговорах по ядерной проблематике стала основой для активного участия нашей страны в практической реализации Венского договора. Казахстан и сегодня играет важную роль в сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ, о чем говорилось в недавнем заявлении Президента РК.
Бесспорным приоритетом Казахстана во взаимоотношениях с этой страной сегодня является налаживание новой парадигмы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в новых региональных условиях.
Сейчас в мире имеет место беспрецедентный ажиотаж вокруг рынка Ирана, который имеет большие перспективы в свете выхода этой страны из экономической и политической изоляции. Крупные мировые компании прилагают большие усилия для участия в экономических проектах ИРИ. Ясно, что и Казахстан не намерен оставаться в стороне от этого процесса.Однако нашей стране и международному бизнес-сообществу предстоит еще пройти непростой и продолжительный процесс налаживания прерванных экономических связей с Ираном. Кроме того, Тегеран в предстоящие несколько лет будет в основном занят восстановлением своего реального экономического потенциала. Однако промышленные, технические и сельскохозяйственные возможности Исламской Республики, а также ее важные для соседних государств, в том числе нашей страны, логистические преимущества предполагают, что ИРИ будет одним из самых привлекательных новых рынков в мире в ближайшем будущем.
После выхода Ирана из-под давления санкций с каждым днем возрастает интерес компаний этой страны к Казахстану, а также интерес наших компаний к ИРИ. Мы каждый день встречаемся с представителями десятка иранских и еженедельно принимаем в Тегеране представителей десятка казахстанских компаний.
В этой связи стоит упомянуть о том, что казахстанские компании имеют ряд существенных преимуществ на рынке Ирана. Во-первых, экономические взаимоотношения между двумя странами не прекращались в санкционные годы, товарооборот сохранился на хорошем уровне, даже сумели наладить инвестиционное сотрудничество.
У нас работали и работают десятки средних и малых предприятий Ирана. Казахстанские компании не ограничиваются торгово-экономическими отношениями, но и осуществляют инвестиционные проекты в ИРИ. Весьма иллюстративным является тот факт, что казахстанская компания «Евразия Голд» инвестировала в одно из горнорудных месторождений Ирана около 70 млн долл., что является самой крупной иностранной инвестицией в экономику этой страны за годы санкций.
Во-вторых, в развитии двусторонних отношений положительную роль могут сыграть сформировавшиеся в последние годы выгодные транспортно-транзитные условия.
В настоящее время, в свете применения западными государствами санкций в отношении России, усиления напряженности в отношениях нашего северного соседа с другими государствами региона, вопрос использования транзитного потенциала Ирана, обеспечивающего странам региона выход на рынок арабских государств, Ирака, Индии и Пакистана через Персидский залив, становится более актуальным. В свою очередь Иран заинтересован в поставке товаров в страны Центральной Азии, Россию и Китай через Казахстан.
В этом плане особое значение имеет ввод в эксплуатацию пролегающей через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана новой железнодорожной линии Жанаозен – Кызылкия – Берекет – Этрек – Горган. АО «НК «Казахстан темир жолы» приступило к большой работе в Иране по нескольким логистическим проектам, касающимся строительства грузовых терминалов в порту Бандар-Аббас и на станции Инче-Бурун на севере страны. Данная железнодорожная магистраль открывает перед Казахстаном новые возможности развития сотрудничества с арабскими странами Персидского залива, Африки, а также государствами Южной, Юго-Восточной Азии.
В-третьих, в ИРИ сложилась весьма благоприятная для нас имиджевая атмосфера. В частности, официальные лица Ирана не раз заявляли, что Казахстан даже в сложные времена кризиса и санкций не прерывал связи с Ираном, и в постсанкционный период казахстанские компании будут иметь очевидные преимущества в этой стране. Поэтому казахстанским бизнесменам здесь оказывается теплый прием на всех уровнях и создаются все необходимые условия для их работы.
В ходе визита казахстанской делегации во главе с министром по инвестициям и развитию РК А. Исекешевым и председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» К. Бишимбаевым 6–7 февраля 2016 года был организован крупнейший в истории взаимоотношений между нашими странами казахстанско-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие более 200 известных казахстанских компаний и около 1 200 иранских компаний. В ходе данного форума предприниматели двух стран сумели обсудить большой перечень вопросов сотрудничества в сфере горнорудной промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, туризма, медицинских препаратов, продовольствия и другие.
На встречах казахстанской делегации с заместителем Президента ИРИ по вопросам науки и технологий С. Сатари, министром иностранных дел ИРИ М. Зарифом, министром промышленности, недропользования и торговли М. Нематзадой, министром сельского хозяйства ИРИ М. Ходжатзи стороны продемонстрировали серьезный настрой на дальнейшее развитие политического, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Для практической реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей были созданы рабочие группы в каждой сфере.
Прибывший 13–15 марта в Тегеран с визитом министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков также провел встречи с членами правительства Ирана, руководителями крупных иранских компаний, в ходе которых состоялись продуктивные переговоры по разностороннему развитию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Основной акцент был сделан на вопросах доставки казахстанского зерна и сельскохозяйственной продукции в Иран и через территорию этой страны в другие государства, а также вопросах возведения на территории ИРИ терминалов для хранения зерна и других продовольственных товаров.
Было принято решение о возведении в дополнение к действующим совместным терминалам в иранском порту Амир-Абад новых объектов на станции Инче-Бурун и достигнута договоренность о применении передового опыта таких иранских сельскохозяйственных компаний, как «Джиһад-е Естеғлал» в выращивании кукурузы, риса и яблоневых садов в Казахстане. Казахстанские и иранские предприниматели договорились о создании совместных агрокомплексов, поставке в Иран из нашей страны мяса, кукурузы, масличных, а из Ирана в Казахстан – породистого скота, сельхозпродукции.
Тегеран заявил о готовности принять активное участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Иран проявляет огромное внимание к сфере туризма и принимает более миллиона туристов ежегодно. 7–8 января в Тегеране наши страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.
Наряду с этим, важным представляется дальнейшее развитие сотрудничества наших стран в культурной, научно-образовательной сферах. Известно, что корни культурных связей между нашими странами уходят глубоко в историю. Есть вероятность, что неизвестные страницы истории Казахстана можно найти на территории Древней Персии. В целях поиска неизвестных артефактов, исторического и рукописного наследия наших предков в иранских архивах работает группа ученых из Института востоковедения АН РК. В прошлом году казахстанский ученый, ирановед Г. Камарбеков обнаружил в иранских архивах письмо-ответ Касым-хана на просьбу о военной помощи иранского шаха, датируемое XVI веком. Мы верим, что и в будущем будет найдено немало важных исторических сведений в иранских исторических архивах.
Мы считаем также большим достижением подписание соглашения о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и университетом Ш. Бехешти, которое было подписано в ходе визита ректора КазНУ Г. Мутанова в Иран в прошлом году.
Безусловно, главным событием в межгосударственных отношениях Казахстана и Ирана в 2016 году является намеченный на 11–12 апреля очередной официальный визит Президента РК Нурсултана Назарбаева в Тегеран.
В ходе визита руководители двух государств намерены обменяться мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, а также обсудить пути мирного и политического решения нарастающих конфликтов в регионе. Переговоры на высоком уровне в Тегеране призваны придать новый импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений. В ходе визита запланировано подписание более 40 важных двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление и развитие сотрудничества в различных сферах.
В их числе расширенная долгосрочная программа по торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству с ИРИ до 2026 года, такая же программа по использованию траснспортно-логистического потенциала Шелкового пути, «дорожные карты» по развитию сотрудничества в сфере горнорудной, металлургической промышленности, в сфере новых технологий, возобновляемых источников энергии, а также документы по развитию сотрудничества в космической и инженерно-технической сферах.
В целом в ходе визита Президента РК в Тегеран планируется подписание соглашений и контрактов по реализации важных торгово-экономических и инвестиционных проектов на сотни миллионов долларов США. Например, соглашение между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и «Каве Индастри Групп» о строительстве завода по производству кальцинированной соли в Кызылординской области, соглашение с иранской компанией «Так Ай групп» о строительстве теплиц, выращивании и обработке сельхозпродуктов в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях, соглашение между казахстанским ТОО «Топан» и иранской компанией «Электро Кавир» о создании совместного предприятия на территории ИРИ с целью дальнейших поставок систем технологического и коммерческого учета углеводородов, соглашение между казахстанским ТОО «Торговый дом «АЛЗ БАТТ» с иранской компанией K.T. Steel Complex Manufacturing/;Import по производству стальной заготовки и изделий из металла, соглашение между фармацевтической компанией «Экофарм» и иранской «Артим Теджарат Дару» о производстве лекарств и поставке в Иран. Имеются также коммерческие документы, подписываемые между иранскими компаниями «Садр Тамин» и «Тодир» с АО «НК «Казгеология» и казахстанской компанией «Аsia Copper» о создании СП для осуществления горнорудных проектов в Казахстане.
Планируется подписание трехстороннего меморандума между АО «Almex Baiterek Fund», «Еуразия Агро Холдинг» и «Хекмат Ираниан Холдинг» по сотрудничеству в мясо-молочной промышленности и поставкам казахстанского мяса, а также соглашения казахстанского ТОО «Беккер и К» с иранской компанией Aamer bazar fan Taj Khavarmianeh по поставке мяса и замороженных полуфабрикатов в Иран.
Подписание меморандумов о взаимопонимании между АО НУХ «Байтерек» и Фондом Национального развития ИРИ по инвестиционному сотрудничеству, а также между Банком развития Казахстана и иранским банком «Мелли» будут способствовать оживлению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государством и частными компаниями двух стран.
Ожидается, что визит Главы нашего государства в Тегеран не только придаст дополнительный импульс широкомасштабному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном в различных областях, но и станет важной вехой в развитии региональной кооперации в новых геополитических условиях.