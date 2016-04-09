​Казахстан – Иран: отношения в новых условиях

Трудно переоценить значение сотрудничества между нашими странами в таких жизненно важных сферах, как совместное решение правового статуса Каспийского моря, региональная кооперация, вопросы обеспечения короткого и выгодного пути казахстанским товарам в Мировой океан, а также торгово-экономическое сотрудничество (Иран является одним из основных потребителей казахстанского зерна, металла и других товаров).

Республика Казахстан и Исламская Республика Иран как государства-соседи и конструктивные партнеры продолжают развивать успешное сотрудничество на таких международных и региональных площадках, как Организация объединенных наций (ООН), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и других.

Как известно, в положительном исходе переговоров между ИРИ и так называемой международной «шестеркой» по иранской ядерной программе важную роль сыграла и посредническая миссия Казахстана.

Роль Казахстана в этом процессе не ограничилась лишь логистической и технической помощью. Многочасовые встречи Президента Нурсултана Назарбаева в Алматы с международной и иранской делегациями в начале 2013 года, усилия и действия внешнеполитического ведомства РК на протяжении многих месяцев, безусловно, дали существенный импульс переговорному процессу. По мнению самих участников переговорного процесса, именно выдвинутые в Алматы предложения стали основой последующей Женевской сделки, а затем и Венского соглашения. Этот факт многие эксперты назвали наи­более успешной международной посреднической миссией Казахстана за всю историю нашей независимой страны.

Заслуга Казахстана на переговорах по ядерной проблематике стала основой для активного участия нашей страны в практической реализации Венского договора. Казахстан и сегодня играет важную роль в сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ, о чем говорилось в недавнем заявлении Президента РК.

Бесспорным приоритетом Казахстана во взаимоотношениях с этой страной сегодня является налаживание новой парадигмы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в новых региональных условиях.

Сейчас в мире имеет место беспрецедентный ажиотаж вокруг рынка Ирана, который имеет большие перспективы в свете выхода этой страны из экономической и политической изоляции. Крупные мировые компании прилагают большие усилия для участия в экономических проектах ИРИ. Ясно, что и Казахстан не намерен оставаться в стороне от этого процесса.Однако нашей стране и международному бизнес-сообществу предстоит еще пройти непростой и продолжительный процесс налаживания прерванных экономических связей с Ираном. Кроме того, Тегеран в предстоящие несколько лет будет в основном занят восстановлением своего реального экономического потенциала. Однако промышленные, технические и сельскохозяйственные возможности Исламской Республики, а также ее важные для соседних государств, в том числе нашей страны, логистические преимущества предполагают, что ИРИ будет одним из самых привлекательных новых рынков в мире в ближайшем будущем.

После выхода Ирана из-под давления санкций с каждым днем возрастает интерес компаний этой страны к Казахстану, а также интерес наших компаний к ИРИ. Мы каждый день встречаемся с представителями десятка иранских и еженедельно принимаем в Тегеране представителей десятка казахстанских компаний.

В этой связи стоит упомянуть о том, что казахстанские компании имеют ряд существенных преимуществ на рынке Ирана. Во-первых, экономические взаимоотношения между двумя странами не прекращались в санкционные годы, товарооборот сохранился на хорошем уровне, даже сумели наладить инвестиционное сотрудничество.

У нас работали и работают десятки средних и малых предприятий Ирана. Казахстанские компании не ограничиваются торгово-экономическими отношениями, но и осуществляют инвестиционные проекты в ИРИ. Весьма иллюстративным является тот факт, что казахстанская компания «Евразия Голд» инвестировала в одно из горнорудных месторождений Ирана около 70 млн долл., что является самой крупной иностранной инвестицией в экономику этой страны за годы санкций.

Во-вторых, в развитии двусторонних отношений положительную роль могут сыграть сформировавшиеся в последние годы выгодные транспорт­но-транзитные условия.

В настоящее время, в свете применения западными государствами санкций в отношении России, усиления напряженности в отношениях нашего северного соседа с другими государствами региона, вопрос использования транзитного потенциала Ирана, обеспечивающего странам региона выход на рынок арабских государств, Ирака, Индии и Пакистана через Персидский залив, становится более актуальным. В свою очередь Иран заинтересован в поставке товаров в страны Центральной Азии, Россию и Китай через Казахстан.

В этом плане особое значение имеет ввод в эксплуатацию пролегающей через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана новой железнодорожной линии Жанаозен – Кызылкия – Берекет – Этрек – Горган. АО «НК «Казахстан темир жолы» приступило к большой работе в Иране по нескольким логис­тическим проектам, касающимся строительства грузовых терминалов в порту Бандар-Аббас и на станции Инче-Бурун на севере страны. Данная железнодорожная магистраль открывает перед Казах­станом новые возможности развития сотрудничества с арабскими странами Персидского залива, Африки, а также государствами Южной, Юго-Восточной Азии.

В-третьих, в ИРИ сложилась весьма благоприятная для нас имиджевая атмосфера. В частнос­ти, официальные лица Ирана не раз заявляли, что Казахстан даже в сложные времена кризиса и санкций не прерывал связи с Ираном, и в постсанкционный период казахстанские компании будут иметь очевидные преимущества в этой стране. Поэтому казахстанским бизнесменам здесь оказывается теп­лый прием на всех уровнях и создаются все необходимые условия для их работы.

В ходе визита казахстанской делегации во главе с министром по инвестициям и развитию РК А. Исекешевым и председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» К. Бишимбаевым 6–7 февраля 2016 года был организован крупнейший в истории взаимоотношений между нашими странами казахстанско-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие более 200 известных казахстанских компаний и около 1 200 иранских компаний. В ходе данного форума предприниматели двух стран сумели обсудить большой перечень вопросов сотрудничества в сфере горнорудной промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, туризма, медицинских препаратов, продовольствия и другие.

На встречах казахстанской делегации с заместителем Президента ИРИ по вопросам науки и технологий С. Сатари, министром иностранных дел ИРИ М. Зарифом, министром промышленности, недропользования и торговли М. Нематзадой, министром сельского хозяйства ИРИ М. Ходжатзи стороны продемонстрировали серьезный настрой на дальнейшее развитие политического, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Для практической реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей были созданы рабочие группы в каждой сфере.

Прибывший 13–15 марта в Тегеран с визитом министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков также провел встречи с членами правительства Ирана, руководителями крупных иранских компаний, в ходе которых состоялись продуктивные переговоры по разностороннему развитию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Основной акцент был сделан на вопросах доставки казахстанского зерна и сельскохозяйственной продукции в Иран и через территорию этой страны в другие государства, а также вопросах возведения на территории ИРИ терминалов для хранения зерна и других продовольственных товаров.

Было принято решение о возведении в дополнение к действующим совместным терминалам в иранском порту Амир-Абад новых объектов на станции Инче-Бурун и достигнута договоренность о применении передового опыта таких иранских сельскохозяйственных компаний, как «Джиһад-е Естеғлал» в выращивании кукурузы, риса и яблоневых садов в Казахстане. Казахстанские и иранские предприниматели договорились о соз­дании совместных агрокомплексов, поставке в Иран из нашей страны мяса, кукурузы, масличных, а из Ирана в Казахстан – породистого скота, сельхозпродукции.

Тегеран заявил о готовности принять активное участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Иран проявляет огромное внимание к сфере туризма и принимает более миллиона туристов ежегодно. 7–8 января в Тегеране наши страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.

Наряду с этим, важным представляется дальнейшее развитие сотрудничества наших стран в культурной, научно-образовательной сферах. Известно, что корни культурных связей между нашими странами уходят глубоко в историю. Есть вероятность, что неизвестные страницы истории Казахстана можно найти на территории Древней Персии. В целях поиска неизвестных артефактов, историчес­кого и рукописного наследия наших предков в иранских архивах работает группа ученых из Института востоковедения АН РК. В прошлом году казахстанский ученый, ирановед Г. Камарбеков обнаружил в иранских архивах письмо-ответ Касым-хана на просьбу о военной помощи иранского шаха, датируемое XVI веком. Мы верим, что и в будущем будет найдено немало важных исторических сведений в иранских исторических архивах.

Мы считаем также большим дос­тижением подписание соглашения о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и университетом Ш. Бехешти, которое было подписано в ходе визита ректора КазНУ Г. Мутанова в Иран в прошлом году.

Безусловно, главным событием в межгосударственных отношениях Казахстана и Ирана в 2016 году является намеченный на 11–12 апреля очередной официальный визит Президента РК Нурсултана Назарбаева в Тегеран.

В ходе визита руководители двух государств намерены обменяться мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, а также обсудить пути мирного и политического решения нарастающих конфликтов в регионе. Переговоры на высоком уровне в Тегеране призваны придать новый импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений. В ходе визита запланировано подписание более 40 важных двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление и развитие сотрудничества в различных сферах.

В их числе расширенная долгосрочная программа по торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству с ИРИ до 2026 года, такая же программа по использованию траснспортно-логис­тического потенциала Шелкового пути, «дорожные карты» по развитию сотрудничества в сфере горнорудной, металлургической промышленнос­ти, в сфере новых технологий, возобновляемых источников энергии, а также документы по развитию сотрудничества в космической и инженерно-технической сферах.

В целом в ходе визита Президента РК в Тегеран планируется подписание соглашений и контрактов по реализации важных торгово-экономичес­ких и инвестиционных проектов на сотни миллионов долларов США. Например, соглашение между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и «Каве Индастри Групп» о строительстве завода по производству кальцинированной соли в Кызыл­ординской области, соглашение с иранской компанией «Так Ай групп» о строительстве теплиц, выращивании и обработке сельхозпродуктов в Южно-Казах­станской и Мангистау­ской областях, соглашение между казахстанским ТОО «Топан» и иранской компанией «Электро Кавир» о создании совместного предприятия на территории ИРИ с целью дальнейших поставок систем технологического и коммерческого учета углеводородов, соглашение между казахстанским ТОО «Торговый дом «АЛЗ БАТТ» с иранской компанией K.T. Steel Complex Manufacturing/;Import по производству стальной заготовки и изделий из металла, соглашение между фармацевтической компанией «Экофарм» и иранской «Артим Теджарат Дару» о производстве лекарств и поставке в Иран. Имеются также коммерческие документы, подписываемые между иранскими компаниями «Садр Тамин» и «Тодир» с АО «НК «Казгеология» и казахстанской компанией «Аsia Copper» о создании СП для осуществления горнорудных проектов в Казахстане.

Планируется подписание трехстороннего меморандума между АО «Almex Baiterek Fund», «Еуразия Агро Холдинг» и «Хекмат Ираниан Холдинг» по сотрудничеству в мясо-молочной промышленности и поставкам казахстанского мяса, а также соглашения казахстанского ТОО «Беккер и К» с иранской компанией Aamer bazar fan Taj Khavarmianeh по поставке мяса и замороженных полуфабрикатов в Иран.

Подписание меморандумов о взаимопонимании между АО НУХ «Байтерек» и Фондом Национального развития ИРИ по инвестиционному сотрудничеству, а также между Банком развития Казахстана и иранским банком «Мелли» будут способствовать оживлению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государством и частными компаниями двух стран.

Ожидается, что визит Главы нашего государства в Тегеран не только придаст дополнительный импульс широкомасштабному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном в различных областях, но и станет важной вехой в развитии региональной кооперации в новых геополитических условиях.