"Нас беспокоит "пробуксовка" процессов" – Токаев о развитии интеграции ЕАЭС

Как отметил президент, ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи.

Фото: eec.eaeunion.org

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции в рамках Союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть – Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны. Наши народы и, конечно, народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях", – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в частности, речь идет о цифровой повестке Союза.

"Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90 процентов госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологий и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

"Считаю, что можно было бы использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Эта задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь и Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении", – резюмировал Токаев.