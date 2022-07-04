Свежий выпуск
Казахстан как центр медицинского туризма
Дастан Куттыбаев

В столице прошел Международный нейрохирургический форум с участием 200 ведущих специалистов из 15 стран дальнего и ближнего зарубежья, мировых знаменитостей в области нейрохирургии.

Форум стал не просто площадкой для обсуждения и обмена опытом по актуальным вопросам развития нейрохирургии, но и местом творческого самовыражения. В рамках встречи прошел кинофестиваль документальных фильмов «Нейрохирургия: история, современность, личности».

Заместитель Премьер-минист­ра РК Ералы Тугжанов зачитал поздравление от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент страны отметил, что в Казахстане созданы все условия для обмена опытом и развития передовых технологий в области нейрохирургии. В Национальном плане развития до 2025 года развитие системы здравоохранения является одним из главных прио­ритетов.

Ералы Тугжанов отметил, что форум нейрохирургов является значительным событием в научно-практической сфере не только Казахстана, но и мировой научной общественности.

– В форуме принимают участие именитые ученые из Великобритании, США, Израиля, России, Японии, Италии, Швейцарии. Мероприятие проходит под эгидой Национального центра нейрохирургии Казахстана, который является флагманом медицинских инноваций, передовым центром в области нейрохирургии. Материально-техническая база центра позволяет проведение точной диагностики, помогает подобрать наиболее подходящий метод лечения в каждом случае и соответствует самым высоким международным стандартам. Последовательная работа центра по улучшению нейрохирургической службы Казахстана позволила ему выйти на лидирующее место в Центральной Азии по лечению нейрохирургических заболеваний, – отметил вице-премьер.

В июне 2021 года в центре был запущен единственный в Цент­ральной Азии современный радиохирургический комплекс гамма-нож, являющийся золотым стандартом радиохирургического лечения. Здесь функционирует республиканский координационный центр по проблемам инсульта.

– Центр нейрохирургии заслуженно получил национальное и международное признание и, несомненно, оправдал цель своего открытия – улучшить качество оказания нейрохирургической помощи казахстанцам как часть большой Стратегии развития Республики Казахстан. Вмес­те с тем сегодня специалисты клиники ставят новые задачи по проведению нейрохирургических операций в гибридных операционных, – сказал Ералы Тугжанов.

Созданный на базе Национального центра нейрохирургии Республиканский координационный центр по проблемам инсульта координирует работу более 70 инсультных центров по всей республике. Действует тренинговый центр для отработки навыков оказания экстренной нейрохирургической помощи при остром инсульте на II и III уровнях.

– Нейрохирургическая служба в Казахстане имеет более чем 60-летнюю историю, – отметила в свою очередь министр здравоохранения РК Ажар Гиният. – Ее начало неразрывно связано с организацией кафедры нейрохирургии в 1964 году в составе института усовершенствования врачей. На сегодняшний день нейрохирургическую помощь казахстанцам оказывают более 50 специализированных нейрохирургических центров в регио­нах страны.

С каждым годом увеличивается число успешно проведенных нейрохирургических операций. На базе центра впервые в Казахстане и Центральной Азии внедрены инновационные нейрохирургические технологии. До открытия центра такие пациенты были вынуждены выезжать на лечение за рубеж. За время работы центра пролечено более 59 тыс. пациентов, проведено более 40 тыс. сложных комбинированных операций, пролечено более 300 иност­ранных пациентов.

– Высокий уровень службы позволил успешно развивать медицинский туризм в стране, – дополнила министр. – Заключены меморандумы о развитии образования и науки с научными организациями приграничных стран – это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, РФ. Проведение подобных форумов является важным событием, способствующим дальнейшему развитию нейрохирургической помощи, а также повышению квалификации врачей, пробуж­дению у молодых специалистов интереса к новым научным знаниям, – резюмировала министр.

В рамках форума и кинофестиваля представлены доклады ведущих нейрохирургов из Японии, Израиля, Италии, Швейцарии, США, Великобритании, Австрии, Германии, России, Узбекистана и Кыргызстана.

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