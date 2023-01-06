Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1

Как отметили в Минэнерго, Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Фото пресс-службы МЭ РК

В Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Как отметили в Минэнерго, Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года, добавили в министерстве.