Казахстан лидирует в Центральной Азии по охвату социальной защитой – данные международных организаций

Казахстан занимает первое место среди стран Центральной Азии по охвату населения социальной защитой. По данным Международной организации труда, этот показатель составляет 94,3%. При этом с 2027 года в стране изменится порядок назначения некоторых пособий – при распределении помощи начнут учитывать материальное положение семей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стоит отметить, что с 2027 года отдельные социальные выплаты в Казахстане будут назначать с учетом уровня обеспеченности семьи. Предполагается, что обеспеченные граждане не смогут претендовать на некоторые пособия. Главная цель изменений – направить государственную помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Казахстан опережает соседние страны по охвату социальной защитой

Согласно последним доступным данным Международной организации труда (МОТ), Казахстан занимает первое место среди пяти стран Центральной Азии по охвату населения социальной защитой.

В Казахстане этот показатель составляет 94,3%. Для сравнения, в Узбекистане он достигает 56%, в Кыргызстане – 42,9%, в Туркменистане – 42,7%, а в Таджикистане – 34,1%.

При этом показатель охватывает не только граждан, которые получают денежные социальные выплаты, но и тех, кто перечисляет взносы в систему социального страхования.

Таким образом, цифра 94,3% отражает, насколько широко система социальной защиты охватывает граждан.

Еще один важный показатель – индекс человеческого развития, который рассчитывает Программа развития ООН (ПРООН).

Согласно данным ПРООН, Казахстан занимает 60-е место среди 193 стран и территорий с индексом 0,837.

Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Более того, Казахстан остается единственной страной региона, которая входит в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития.

При расчете индекса учитываются три основных фактора: продолжительность жизни, уровень образования и доходы населения.

Эти данные показывают положение Казахстана на фоне других государств региона. Вместе с тем высокие международные показатели не исключают существующих проблем в социальной сфере. Поэтому одной из задач остается сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие системы поддержки населения.

Кому достается государственная помощь

Отдельное внимание международные организации уделяют тому, насколько адресно распределяются социальные выплаты.

Согласно оценке Всемирного банка, 82,5% получателей адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане и членов их семей входят в число 20% жителей страны с самыми низкими доходами.

Это означает, что адресная социальная помощь преимущественно поступает малообеспеченным гражданам. Однако изменения, запланированные на 2027 год, затронут более широкий круг пособий. При их назначении предполагается учитывать материальное положение семей, чтобы в первую очередь поддерживать тех, кто испытывает финансовые трудности.

Что важно учесть при назначении пособий?

При переходе к новым правилам особое значение будут иметь три вопроса: достоверность данных о семьях, доступность информации об изменениях и возможность пересмотра решений.

Первый вопрос – точная оценка материального положения семьи. При определении нуждаемости важно учитывать не только доходы и имущество, но и реальные жизненные обстоятельства.

Например, необходимо принимать во внимание, сколько членов семьи живут на один доход, какую часть средств приходится направлять на лечение и есть ли родственники, нуждающиеся в постоянном уходе.

Само по себе наличие жилья или автомобиля не всегда означает, что семья располагает достаточными средствами для повседневных расходов.

Не менее важно своевременно обновлять сведения о материальном положении граждан. Финансовая ситуация семьи может быстро измениться, поэтому решения, принятые на основании устаревшей информации, могут не отражать ее реальную нуждаемость. Второй вопрос – понятные и прозрачные правила.

Каждая семья должна заранее понимать, какие именно изменения ее коснутся, на основании каких данных будет приниматься решение о назначении пособия и на какую помощь можно рассчитывать.

Это особенно важно для граждан, которые уже планируют семейный бюджет с учетом социальных выплат. Заблаговременное информирование позволит им понимать, как могут измениться их доходы после введения новых правил.

Третий вопрос – возможность быстро исправить ошибку.

При оценке материального положения могут возникать ошибки как со стороны граждан, так и в информационных системах.

К примеру, в государственных базах могут содержаться неверные сведения либо семью могут ошибочно отнести к другой категории обеспеченности.

В таких случаях у граждан должна быть возможность без лишних сложностей добиться пересмотра решения. Важно, чтобы исправление ошибок не превращалось в длительное обращение по различным инстанциям.

Таким образом, международные показатели свидетельствуют о широком охвате населения Казахстана социальной защитой и высоком положении страны в регионе по индексу человеческого развития. Предстоящие изменения призваны сделать распределение отдельных пособий более адресным.

