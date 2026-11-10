Казахстан лидирует в Центральной Азии в мировом рейтинге развития туризма

Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстан занял 56-е место среди 110 стран в международном рейтинге развития туризма и опередил Узбекистан на 20 позиций, а Кыргызстан на 37, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

За последние два года оценка страны выросла на 1,6%. Результаты исследования Всемирного экономического форума представлены на новой туристической карте мира, опубликованной изданием Visual Capitalist.

Казахстан получил 4,09 балла из семи возможных. Узбекистан расположился на 76-й строчке с результатом 3,69 балла, Кыргызстан занял 93-е место, набрав 3,44 балла.

В мировом списке Казахстан оказался выше Филиппин, Азербайджана, Омана, Египта и Марокко.

Как изменились показатели Казахстана

Согласно отчету Travel & Tourism Development Index 2026, оценка Казахстана выросла на 1,6% по сравнению с 2024 годом. Если сравнивать с 2019 годом, прирост составил 2,4%.

При расчете динамики авторы исследования опирались на пересчитанные показатели прошлых лет, чтобы учесть изменения в исходных данных.

Рейтинг составлен Всемирным экономическим форумом совместно со страховой группой Zurich Insurance Group. Оригинальный отчет опубликован в сентябре 2026 года.

В исследовании оценивают условия для развития туризма, включая транспорт, безопасность, гостиничную инфраструктуру, природные и культурные достопримечательности.

Всего специалисты проанализировали 102 показателя по 17 направлениям.

Рейтинг не отражает непосредственно число туристов, посетивших страну, или заработанные отраслью деньги. Он показывает, насколько благоприятны условия для развития устойчивого туризма.

Кто возглавил мировой рейтинг

Первое место заняла Япония с результатом 5,27 балла. Следом расположились США с 5,23 балла и Испания с 5,22 балла.

В пятерку вошли Австралия и Франция. Далее следуют Германия, Великобритания, Китай, Швейцария и Италия.

Всемирный экономический форум отмечает, что развитие туризма в последние годы ускорилось. С 2024 по 2026 год оценки выросли у 92% стран, участвующих в исследовании.

Наиболее заметные изменения в мире произошли в развитии культурных достопримечательностей, туристической инфраструктуры, гостиничного обслуживания и авиасообщения.

Туризм приносит мировой экономике триллионы долларов

По данным отчета, в 2025 году число международных туристических поездок достигло рекордных 1,5 млрд.

Совокупный вклад путешествий и туризма в мировую экономику составил 11,6 трлн долларов. Отрасль поддерживала занятость 366 млн человек, что соответствует примерно каждому девятому рабочему месту.

Эксперты считают, что дальнейший рост туризма будет зависеть от транспортной доступности, качества услуг, подготовки кадров и способности стран сохранять природные и культурные достопримечательности.

В Центральной Азии Казахстан сохраняет более высокую позицию среди трех стран региона, включенных в исследование.

 

#Казахстан #рейтинг #лидер #туризм #ЦА

Популярное

Все
Актуальные вопросы безопасности
Вода для степных полей
В Астане подвели итоги перекрестного Года культуры Казахстана и Китая
Программа больших перемен
Пшеница у Каспия
Своим примером вдохновлять других
Таразский сахарный к запуску готов!
Добрались и до интернет-казино
Высокая проба независимости
Промышленность плюс туризм
Вторая жизнь многоэтажек
Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,5%
Под крышей дома своего
В Макинске опять новоселья!
Награда за «цифру» в образовании
Хождение по мукам
Армысыздар!
Новобранцы на условия не жаловались
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Вновь на вершине Азии
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Дорога в меднорудный край
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев сменил министра транспорта
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Дом, который рождается в цехе
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане сняли документальный фильм об усыновлении
Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Актобе обсудили приоритеты Послания Президента
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне
Токаев подписал кадровое распоряжение
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Не просто выслушать, а найти решение
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в К…
Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горно…
Новая экономика гор: кто заработает на росте туризма
Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]