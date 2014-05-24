Казахстан – Малайзия: развивать потенциал партнерства

Ключевые направления расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, индустриально-инновационной и культурно-гуманитарной сферах стали темой переговоров Президента Казах­стана и Главы правительства Малайзии. Также Нурсултан Назарбаев и Наджиб Тун Разак обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Президент поблагодарил Премьер-Министра за визит, а также за участие в Астанинском экономическом форуме, что значительно повлияло на повышение его уровня.

– За последние три года мы встретились три раза, и это дает импульс активизации отношений между нашими странами. Следует отметить, что объем товарооборота в 130 миллионов долларов является недостаточным, несмотря на повышение показателей в прошлом году на 14%. В этом направлении у нас имеются большие перспективы. Сложившиеся отношения дружбы и взаимопонимания между нашими странами и между нами лично дают основания говорить о том, что Ваш визит будет полезным для двустороннего сотрудничества, – сказал Глава государства.

В свою очередь Наджиб Тун Разак выразил благодарность казахстанскому Лидеру за приглашение не только принять участие в форуме, но также совершить официальный визит в нашу страну.

– На меня произвела сильное впечатление церемония открытия Астанинского экономического форума, – подчеркнул Премьер-Министр Малайзии. – Количество принявших участие в ней людей впечатляет, и это показывает, насколько повысился авторитет мероприятия. Хочу отметить Ваш вклад, который Вы вносите в обсуждение актуальных международных вопросов посредством проведения подобных дискуссий.

Наджиб Тун Разак также отметил растущий уровень сотрудничества между странами в ряде сфер, что положительно влияет на реализацию договоренностей, намеченных в ходе предыдущих встреч. При этом он подчеркнул важность расширения имеющихся возможностей в транспортно-логистической сфере для активизации торгово-экономического сотрудничества.

Обратил внимание Премьер-Министр Малайзии и на значимость укрепления взаимодействия не только на межгосударственном уровне, но и в рамках существую­щих международных структур.

По итогам переговоров Нурсултан Назарбаев и Наджиб Тун Разак провели совместный брифинг.

Президент в своем выступлении обратил внимание на схожесть двух стран.

– Мы похожи многообразием этносов, взаимодействием религий, внешнеполитической деятельностью, подходами в экономике. Поэтому наша страна заинтересована в развитии сотрудничества, использовании опыта Малайзии, обучении в ней наших государственных служащих и студентов. Уверен, что визит Наджиба Тун Разака выведет на новый уровень отношения между нашими странами, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на положительную динамику развития отношений, рассказав, что в рамках визита между бизнес-структурами двух стран было подписано три контракта на общую сумму свыше 1,1 млрд. долларов, в том числе два – по проектам в Мангыстауской области и один – в Жамбылской. Эти контракты, как подчеркнул Президент, свидетельствуют о серьезности намерений малайзийских компаний инвестировать в нашу страну. При этом отмечалось, что уровень товарооборота между странами не отражает полного потенциала и есть необходимость увеличения показателей до более высокого уровня в предстоящие годы.

В свою очередь Наджиб Тун Разак напомнил, что нынешний визит в Казахстан является для него уже вторым.

– Я тепло вспоминаю свой приезд в 2011 году, связанный с учас­тием во Всемирном исламском экономическом форуме. Полностью поддерживаю высказывание Президента Казахстана о позитивном развитии наших двусторонних отношений, и нам следует рассмотреть пути их дальнейшего улучшения, – сказал Премьер-Министр Малайзии.

Говоря о состоявшихся переговорах, Наджиб Тун Разак сообщил, что в числе прочего были затронуты возможности инвестиций со стороны компании «Петронас» в нефтегазовую сферу Казахстана. Кроме того, он подчеркнул, что наши страны имеют одинаковые позиции по многим международным вопросам. В завершение Премьер-Министр Малайзии выразил уверенность, что его визит будет содействовать укреплению и углублению двусторонних отношений.

Юлия МАГЕР

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА