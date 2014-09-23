Казахстан – Мексика: есть контакт! Политика 790 Ануар КАЛМЫКОВ

В ходе встречи обеими сторонами была отмечена необходимость развития межпарламентского сотрудничества и установления прямых контактов между депутатами Парламента РК и Генерального конгресса Мексики.



– Это особый день для наших стран, ибо мы объявляем о конкретных шагах по укреплению нашего сотрудничества почти четверть века спустя после установления дипломатических отношений между нашими странами, – отметил Л. М. Барбоса Уэрта, председатель сената Мексики.



Председатель Комитета по международным отношениям Габриела Куэвас Баррон указала на наличие огромного потенциала для сотрудничества, подчеркнув, что мексиканская сторона заинтересована в самом широком сотрудничестве, в том числе в образовательной, гуманитарной сферах, регулировании миграционных потоков и так далее.



А председатель подкомитета по международным делам по делам Азиатско–Тихоокеанского региона Теофило Торрес Корсо отметил важность развития диалога между парламентариями двух стран.



Е. Идрисов в свою очередь предложил создать депутатскую группу дружбы "Казахстан – Мексика" в парламентах двух стран.



– Позиции Казахстана и Мексики совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня. Наши депутаты могли бы совместно продвигать взаимные интересы в рамках межпарламентских ассамблей, международных форумов и других мероприятий, – считает глава МИД РК.



Говоря о многостороннем сотрудничестве, Е. Идрисов отметил, что видит огромный потенциал в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), и подчеркнул, что в настоящее время казахстанской стороной проводится изучение возможных вариантов сотрудничества в этом направлении. Также есть заинтересованность в установлении диалога между Казахстаном и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ) для изучения возможного сотрудничества между двумя безъядерными зонами.



В Мехико Е. Идрисов встретился с экс-президентом Мексики Висенте Фоксом. Стороны обсудили международную повестку дня и перспективы развития двустороннего торгово–экономического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства.



В. Фокс, являющийся ныне неформальным советником действующего главы государства, дал высокую оценку динамичному развитию Казах­стана и расширению его присутствия на международном уровне, выразил убежденность в наличии огромного потенциала для сотрудничества между двумя странами.



Также глава МИД РК провел встречи с представителями делового сообщества Мексики, которые высказали заинтересованность в институционализации отношений, в том числе в виде создания связей по линии торговых палат.



В ходе визита Е. Идрисов передал официальные приглашения посетить Казахстан от Президента РК – Президенту Мексики Энрике Пенья Ньето. А от себя лично – министру иностранных дел Хосе Антонио Мид Курибренья.



Приглашения, как сообщает пресс-служба МИД РК, были с благодарностью приняты.

