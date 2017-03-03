​Казахстан: миротворчество в международном формате

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Беседовал Досжан Нургалиев

О том, какой вклад в дело мира и безопасности может внести эта миссия Казахстана, поделился мнением Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драганов.

– Господин Драганов, сегодня на фоне «геополитической рецессии», о которой говорили недавно на Мюнхенской конференции, роль ООН в решении актуальных проблем международной безопасности резко возросла. Как Вы оцениваете перспективы Казахстана в усилении миротворческой и антикризисной миссии ООН в современном мире?

– Статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН является признанием со стороны мирового сообщества возросшей роли Казахстана в международных делах. Участие в работе этого органа позволит Казахстану вносить еще больший вклад в формирование глобальных политических решений с учетом национальных интересов. В связи с этим нельзя не отметить открывающиеся возможности по дальнейшему продвижению инициатив Казахстана в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Закрытие Семипалатинского полигона и демонтаж ядерного арсенала на территории Казахстана придали мощный импульс глобальному антиядерному движению. Цент­ральная Азия объявлена зоной, свободной от ядерного оружия. Инициатива Президента ­Нурсултана Назарбаева­ о полном избавлении мира от ядерного оружия к 2045 году уже нашла огромное число сторонников во всем мире. И важно, чтобы эта работа получила дальнейшее продолжение, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.

С другой стороны, я хотел бы подчеркнуть, что членство Казах­стана в этом глобальном органе налагает на страну дополнительную ответственность за продвижение региональной повестки дня на глобальном уровне. На этом уровне компетенций у Казахстана будет немало возможностей привлечь внимание всего мира к актуальным проблемам Центральной Азии и мобилизовать дополнительные ресурсы мирового сообщества для их решения. Уверен, что Казах­стан с успехом справится с этими задачами. Сегодня дипломатия республики накопила большой опыт работы в многосторонних международных форматах. Благодаря своему взвешенному, многовекторному внешнеполитичес­кому курсу Казахстан пользуется большим доверием и авторитетом на международной арене. Словом, на мой взгляд, есть все условия для того, чтобы Казахстан стал проводником прорывных решений в Совете Безопасности ООН по актуальным региональным и глобальным вопросам.

Со своей стороны наш центр готов выступить в качестве площадки для объединения усилий государств Центральной Азии с целью более активного продвижения интересов региона в рамках руководящих органов ООН.

– Один из уязвимых аспектов межгосударственных отношений в регионе Центральной Азии – это острота проблемы управления трансграничными водными ресурсами в регионе, которая усугубляется на фоне экологической катастрофы Аральского моря. Позволит ли нынешний статус Казах­стана продвинуть к решению и проб­лему Арала, ведь для этого нужны усилия всего мирового сообщества?

– Действительно, Арал – большая и серьезная проблема, и ее решение, как мы видим, невозможно без согласованных и продуманных подходов всех государств региона к вопросам использования водных ресурсов и защиты окружающей среды. Сегодня в вопросах управления трансграничными водными ресурсами Казахстан и Узбекистан достиг­ли определенного прог­ресса, но, несмотря на усилия государств бассейна, проблема Арала остается по-прежнему актуальной. И это является одним из приоритетов Программы деятельности Регионального центра на 2015–2017 годы.

В 2010 году Генеральный сек­ретарь ООН посетил некоторые участки побережья Аральского моря и имел возможность лично убедиться в остроте проблемы. Сегодня Региональный центр и соответствующие структуры ООН прилагают немало усилий для мобилизации международного потенциала по спасению Аральского моря и минимизации последствий его высыхания. Но следует отметить, что без исключения объективных причин этой экологической катастрофы проб­лему не удастся решить.

– А что Вы скажете по поводу того, что в этой проблеме есть большое влияние такого фактора, как культивация в регионе с ограниченными водными ресурсами чрезмерно влагозат­ратных сельхозкультур – хлопка и риса? Возможно ли здесь содействие ООН в диверсификации отраслевой структуры или поиске альтернативы?

– Развитие нашего взаимодействия с государствами региона по водно-энергетической проблематике прошло через несколько этапов. Сначала мы сконцентрировали усилия на ознакомлении наших партнеров с примерами передового опыта в сфере управления совместными водными ресурсами в других регионах мира. Далее центр содействовал обсуждению перспектив получения государствами Центральной Азии общих выгод и преимуществ через развитие регионального сотрудничества. Затем в сотрудничестве с ИК МФСА и государствами региона центр приступил к реализации ряда проектов, направленных на создание механизма раннего предупреждения о потенциальных проблемных ситуациях на трансграничных реках, модернизацию региональной правовой базы и разработку механизма согласованного толкования и эффективного применения основных принципов международного права в сфере управления трансграничными водными ресурсами. То есть у нас есть определенный алгоритм действий, которым мы следуем. И думается, придет время, когда наше взаимодействие с государствами Центральной Азии станет более тесным и конструктивным, чтобы решать трудоемкие задачи в области экономики, экологии и социального развития.

– Как Вы считаете, насколько эффективна политика Казахстана в деле предотвращения региональных угроз?

– Как я уже сказал, вклад Казахстана в укрепление региональной безопасности не подлежит сомнению. Благодаря своей сбалансированной многовекторной внешней политике Казахстан выступает в качестве важного стабилизирую­щего фактора в Центральной Азии. Республика также содействует развитию внут­рирегиональной интеграции, снижению конфликтогенного потенциала существующих проб­лем, в частности, противоречий, связанных с управлением транс­граничными водными ресурсами и охраной окружающей среды.

Значительный опыт накоплен Казахстаном и в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, которые сегодня представляют наиболее серьезную угрозу как для регио­на, так и мира в целом. В связи с этим казахстанская сторона активно сотрудничает с другими государствами, международными и региональными организациями.

Наш центр взаимодействует с Казахстаном в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Цент­ральной Азии. В марте 2016 года совместно с Целевой группой ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий и при поддержке Правительства Казахстана мы провели в Алматы международный семинар, направленный на повышение потенциала государственных структур стран Центральной Азии и Афганистана в сфере противодействия радикализации и насильственному экстремизму. Это мероприятие позволило выявить факторы, способствующие радикализации населения в государствах регио­на, и существующие тенденции. Мы планируем продолжать взаи­модействие с государствами Центральной Азии, нацеленное на противодействие подобным угрозам, делая акцент на предотвращении и устранении их главных причин, при обеспечении основных прав и свобод граждан, расширении межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

Многие вызовы для безопас­ности Центральной Азии продолжают исходить с территории Афганистана. Это касается как уже вышеупомянутых угроз терроризма и радикального экстремизма, так и других проблем – наркотрафика, контрабанды оружия, распространения экстремистских идеологий, нелегальной миграции. Казахстан является одним из наиболее активных и конструктивно настроенных государств в отношении афганского урегулирования. Инициативы Казахстана по Афганистану отражают восприятие Афганистана не только как угрозы для безопасности Центральной Азии, но и как возможности для сотрудничества в интересах мира, безопасности и развития всех государств региона. Данный подход, направленный на развитие связей центральноазиатских стран с Афганистаном, является залогом обеспечения прочного мира как в Центральной Азии, так и в более широком межрегио­нальном аспекте.

– Господин Драганов, сегодня все большее число стран, международных экспертов и политиков поддерживают необходимость диалога между G2O и развивающимися государствами. Что Вы думаете о роли формата G-Global в качестве интеллектуальной платформы в обсуждении, поиске и решении глобальных проблем современности?

– Считаю, что предложение, высказанное Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым на Саммите G20 в Китае об укреплении диалога между мировыми лидерами и развивающимися странами в рамках международной платформы G-Global, является весьма современным и необходимым условием для развивающихся стран. Площадка G-Global создает возможность для общения между экспертами в различных областях мирового развития, способствует получению новых знаний и тем самым помогает формировать новое мировоззрение, внедрять инновационные проекты и менять окружающий мир.

Я убежден, что университетская общественность должна быть широко вовлечена в этот процесс, поскольку все начинается с идей, которые рождаются именно в процессе взаимного диалога. Мне известна роль, которую играет ­КазНУ им. Аль-Фараби в продвижении данной инициативы. В настоя­щее время КазНУ является хабом ООН программы «Академическое влияние» по устойчивому развитию, в том чис­ле хабом ­ЮНЕСКО по устойчивому развитию. В университете создана Модель устойчивого развития университетов, реализуется программа «Зеленый мост через поколения», впервые представленная ректором университета Галымом Мутановым на Саммите РИО+20.

Надеюсь, что другие хабы ООН программы «Академическое влия­ние» тоже присоединятся к этой инициативе, и это позволит объединить ученых в рамках платформы G-Global, что будет способствовать ее успешной реализации.

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