Казахстан – миру: мы вас не боимся! Статьи 758

Продолжение. Начало в №179.



После получения независимости буквально на следующий день начался этап признания нашего государства странами мира. На сегодня Казахстан признан в мире, установлены дипломатические отношения со 139 странами, республика вошла в ООН. Установлены правовые отношения с ведущими мировыми экономическими и финансовыми институтами: МВФ, ВБ, ЕБРР, АБР, ИБР.



Казахстан – активный член интеграционных объединений и союзов: СНГ, ЕАЭС, ШОС, Организация исламского сотрудничества. Респуб­лика присоединилась ко многим отраслевым соглашениям, среди которых Болонская декларация в сфере образования, документы о сотрудничестве с ВОЗ в сфере здравоохранения, со Всемирной туристской организацией, Всемирной таможенной организацией, Международным олимпийским комитетом, ЮНЕСКО, Интерполом, ЦАРИКЦ, ФАО, ИКАО, договоренности по транспортным коридорам, охране окружающей среды.



Казахстан стал организатором многих политических, социальных и экономических форумов, таких как СВМДА, Форум духовных лидеров мировых религий, Астанинский экономический форум.



В настоящее время Казахстан установил торгово-экономические отношения практически со всеми странами мира, является лидером Центральной Азии по привлечению иностранных инвестиций. Играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасностью мира, поставляет на внешние рынки порядка 7–11 млн т зерна, более 2 млн т муки, занимая по этому показателю лидирующие места.



Заметны в мире достижения в спорте, культуре, образовании. На Лондонской Олимпиаде сборная Казахстана добилась выдающихся результатов и поднялась на 12-е место. Хороших результатов добиваются наши боксеры, штангисты, борцы, шахматисты, теннисисты. В стране успешно прошли Азиада, чемпионаты мира по боксу, дзюдо, пройдет Универсиада-2017.



Таким образом, можно констатировать, что наша страна, ее народ за годы независимости с честью прошли все испытания и заняли дос­тойное место в мировом сообществе. Экономическая история основных составляющих нашего народа от саков до нынешних казахов – это формула от выживания, адаптации к различным условиям до расцвета на нынешнем этапе. Эволюция саков в гунны, тюрков в кипчаки (половцев), казахов от первых ханств, периода в составе Российской империи и СССР до независимости – это тысячелетие приспособ­лений, адаптации своей экономической культуры к суровым условиям борьбы со внешней средой, в которых окончательно сформировалась казахская цивилизация.



Активная интеграция независимого Казахстана в мировое экономическое пространство предполагает доступность к достижениям цивилизации, но и открытость ко всем проблемам, которые возникают на этом поле. Мы теперь все больше совместно переживаем возникающие неожиданные шоки, кризисы, ищем выходы вместе.



Как дальше двигаться?



В последние годы в стране все больше задается вопросов по обеспечению устойчивости нашего государства на длительную перспективу. У многих вызывает беспокойство привлечение иностранных инвестиций. Не приведет ли это к потере контроля за национальным богатством, правильно ли идет приватизация, кому продается или передается в аренду земля? Многие задаются вопросами, не слишком ли активно ведется добыча минеральных ресурсов, что мы оставим потомкам – разрытые и пустые котлованы. В острых дискуссиях о будущем нашей страны и зародилась формула о Мәңгілік Ел.



В мировой истории было немало примеров, когда провозглашались подобного рода идеи – Абсолютного духа, Вечного неба, Вечного народа, Вечный Рим, Вечный Рейх и т. п.



Критический анализ этих концепций, навязываемых и навязчивых идей, показывает их слабые места. Они строились, как правило, на господстве одних народов над другими, тотальном превосходстве, к примеру арийцев, монголов, персов, греков. Но история отвергла эти порочные концепции.



Национальная идея о "Вечном народе" Великой степи в казахстанской версии предполагает ее гармонизацию как внутри страны, так и со внешним миром. Гармония как согласие народов, проживающих в стране, признающих приоритет личности, его способностей на благо всех, уважающих право каждого на труд, веру, язык. Во внешних связях страна не претендует на чужие территории, взаимно открывает свое экономическое, образовательное пространство, признает права на результаты труда, интеллектуальную собственность, защищает иностранную собственность. И адекватно требует такого же равноправного отношения к себе и своим гражданам.



В этой связи главным становится выбор модели долговременного устойчивого развития страны. Практически это вылилось в разработке программ стратегического развития – до 2020, 2030, 2050 гг. В этих программах заложены концептуальные принципы долгосрочного, «вечного» развития. Исходя из того, что полезные ископаемые, которыми нас щед­ро одарила природа, являются исчерпаемыми, необходимо сделать ставку на новые источники развития. Не отказываясь от "богом данной экономики", добывающих отраслей, на основе детального изучения опыта развитых стран, "азиатских тигров", Малайзии, Сингапура было решено сделать ставку на интенсивное развитие образования и науки. И действительно, роль науки и образования, инноваций в мировой экономике становится все более определяющей. Безу­словно, мир все еще не может обойтись без нефти и газа, угля, урана, металлов, цемента, леса, хлопка. Было бы опрометчиво в одночасье отбросить и отказаться от них.



Но также очевидна возрастающая роль новых, зачастую прорывных технологий. Достижения биотехнологии, нанотехнологии, информационных технологий, возобновляемых источников энергии, расширения использования водородных, гибридных двигателей в автомобилестроении лишь небольшая часть наступившей новой эпохи.



Объемы производства товаров в развитых странах таковы, что все меньше усилий необходимо для воспроизводства материальной базы жизнеобеспечения, а все больше ресурсов идет на использование этих условий, расширение сферы услуг. Не все народы, страны достигли этого рубежа. Эпоха «справедливых» цен, равномерно перераспределяющая блага между сырьевыми, добывающими и развитыми странами, народами рождается в муках, острой борьбе.



Плоды от достижений человечества, материализованные в инновациях, достаются всем народам, а доходы от них через рыночный механизм, все больше продолжают концентрироваться на другом полюсе, присваиваются неаде­кватно. И это, пожалуй, становится основным противоречием глобальной экономики. Опасности таятся в крайностях переконцентрации богатства на одном полюсе и нищеты – на другом. Подобные дефекты рыночной экономики – это мины замедленного действия под развитие мировой цивилизации. Они должны разрешаться мирно. Крайняя нищета ежечасно порождает отчаяние, толкает на крайности, выводит на тропу войны тысячи людей. Военное решение не имеет перспектив. И даже наоборот, вдохновляет новых борцов. В мире, наряду с трудовой миграцией, усилилась конф­ликтная, вынужденная миграция.



Путь – в подъеме национальных экономик. Опыт Китая, Индии, Бразилии и ряда других стран – уникальный пример позитивного решения проблем с бедностью. Человечество должно максимально продвигать на все страны этот положительный шанс развития.



Правильно ли выбран вектор?



Казахстан принял и реализует целый ряд практических мер в укреплении национальной экономики, обеспечении ее устойчивости. Двигаясь от общего к частному, от абстрактного к конкретному, в стране для реализации стратегических установок осуществляются программы диверсификации экономики, индустриально-инновационного развития. Эти программы детализированы в программе "Нұрлы жол", "100 конкретных шагов".



В экономике страны происходят прогрессивные изменения. В структуре ВВП продолжает расти доля производства услуг с 51,7% в 2010 г. до 55,5% в 2014 г., в стоимостном объеме они выросли за этот период с 11,3 трлн тенге до 21,55 трлн. Доля выпуска товаров за это же время снизилась с 45,1% до 38,2%, хотя в абсолютных цифрах выпуск увеличился с 9,9 трлн тенге до 14,7. И хотя в структуре услуг в нашей стране все еще невелика доля современных секторов, но темпы их развития достаточны видны. В принципе увеличение доли сферы услуг – это мировая тенденция. Так, в США доля сферы услуг в национальной экономике достигла 79,4%, а производство товаров снизилось до 20,6%.



Рост доли в ВВП республики наблюдался только в сфере торговли, с 13% до 16,2%, а также в области искусства и развлечений. Снизились доли сельского хозяйства, промышленности, строительства, информации и связи, финансовой и страховой деятельности, операций с недвижимым имуществом, образования. Относительно стабильными оставались доли здравоохранения и предоставления социальных слуг, государственного управления и обороны, деятельности в области административного и профессионального обслуживания.



Ведущее место среди отраслей экономики занимает промышленность, объемы производства товаров и услуг в которой в 2014 году достигли 18,4 трлн тенге против 12,1 трлн в 2010 г. Основными производствами в 2014 г. являлись выпуск нефти (9,3 трлн тенге), металлургия (1,9 трлн тенге), производство электроэнергии, ее распределение, подача газа, воды (1,2 трлн тенге), производство продуктов питания (1, 04 трлн тенге), добыча металлических руд (882 млрд тенге), машиностроение (868,9 млрд тенге), нефтехимическая и химическая промышленность (748,7 млрд тенге). Не нефтяной сектор уже формирует половину ВВП страны.



Из наблюдаемых более 100 производств товаров и услуг за период 2010–2014 гг. в 72 отмечался рост, в том числе стабильный в 44 и в 28 – рост не достиг прежнего уровня, полностью не восстановился, в 24 – отмечено падение выпуска.



Растущие отрасли – современный драйвер



В диверсификации заметна роль пищевой, химической промышленности и машиностроения, особенно транспортного. В сфере информации и связи драйвером роста остаются Интернет и сотовая связь. В сельском хозяйстве на лидирующие позиции по темпам вышло производство масличных, бахчевых и кукурузы. На транспорте основным перевозчиком является автомобильный.



В горнодобывающей отрасли увеличился выпуск природного газа – до 43,2 млрд куб.м., хромовой руды и его концентрата, медного концентрата, известняка и гипса, мела и доломита, природного песка, гравия, барита, соли.



В мясоперерабатывающей отрасли выросло производство мяса и субпродуктов до 216,9 тыс. т, мяса КРС и МРС, птицы на 140% – до 131,2 тыс. т, мясных консервов и готовых изделий до 59,8 тыс. т, колбас до 42,4 тыс. т.



В масложировой – выросло производство растительного масла до 329,5 тыс. т, маргарина до 57,9 тыс. т.



В молочной – обработанного молока до 466,3 тыс. т, сливочного масла до 15,7 тыс. т, сыра и творога до 21,9 тыс. т.



В зерноперерабатывающей – риса полуобрушенного до 157,7 тыс. т, макарон до 150,6 тыс. т, майонезов и соусов до 55,2 тыс. т, кетчупа и томатных соусов на 177% – до 8,0 тыс. т, соли йодированной до 111,6 тыс. т.



В кормопроизводстве увеличился выпуск кормов для животных на 172% – до 685,2 тыс. т.



В производстве напитков стабильный рост отмечен в выпуске коньяка, вин, минеральной воды до 524,2 млн. л, безалкогольных напитков на 168% – до 1198,4 млн. л.



В легкой промышленности устойчивый рост наблюдался в выпуске постельного белья на 155%, ковров, чулков и гольфов женских в 13 раз – до 112,4 тыс. пар, трикотажных свитеров и пуловеров до 97,2 тыс. ед., шляп и головных уборов до 1,1 млн ед., полушубков меховых, кожи КРС – на 346%, кожи МРС – на 707%, дубленных шкур на 343%.



В целлюлозно-бумажной – выпуск туалетной бумаги, мебельной – мебели для сидения, школьных тетрадей.



В химической промышленности увеличился выпуск кокса до 2,7 млн т, нефтекокса и битума до 130,0 тыс. т, окиси хрома, фосфора до 100,1 тыс. т, минеральных удобрений на 185% – до 377,1 тыс. т, пестицидов в 10 раз – до 23,5 тыс. т, красок и лаков на 175% – до 67,9 тыс. т, лекарств – до 6,0 тыс. т, пластмассовых труб – до 113,0 тыс. т, стройпластмасс – до 30,7 тыс. т.



В производстве строительных материалов выросло производство кирпичей керамичес­ких, огнеупорных – до 879,5 тыс. шт., клинкера цементного до 5,9 млн т, кирпичей силикатных до 1,3 млн шт., плиток до 3,5 млн шт., бетонных конструкций, товарного бетона до 17,0 млн т, камня обработанного, шлаковаты до 60,3 тыс. т.



В металлургии увеличился выпуск ферро­хрома до 1,35 млн т, металлических прутков до 235,6 тыс. т, серебра до 981,9 т, золота до 49,2 т, металлоконструкций до 102,9 тыс. т, котлов паровых до 3,4 тыс. ед.



В электромашиностроении выпуск трансформаторов вырос до 4,6 млн кВа, аккумуляторов до 13,2 млрд тенге, светильников в 3,3 тыс. раз – до 480,9 тыс. ед.



В транспортном машиностроении вырос выпуск легковых автомобилей до 37,2 тыс. ед., грузовых до 2,6 тыс., тракторов до 1,2 тыс. ед. Выпуск железнодорожных грузовых вагонов вырос на 444% – до 1 636 ед.



В ювелирной промышленности выпуск изделий, монет увеличился до 435,9 млн тенге.



В энергетике выработка электроэнергии выросла до 94,6 млрд кВт/;час.



В строительстве объемы выполненных работ увеличились до 2,6 трлн тенге.



На транспорте перевозки автотранспорта выросли до 3,2 млрд т. Из перевезенных 24,9 млн пассажиров 21,5 млн приходится на автотранспорт. Доходы от этих перевозок в 2014 году выросли до 77,8 млрд тенге. Транспортировка по трубопроводам достигла 221,1 млн т, а доходы – 620,7 млрд тенге. Доходы авиаперевозчиков выросли до 174,4 млрд тенге.



В связи объемы услуг увеличились на 193 млрд тенге – до 673,4 млрд. Услуги местной связи выросли до 51,6 млрд тенге, кабельных сетей – до 20,9 млрд тенге, Интернета на 103 млрд – до 169,0 млрд, мобильной связи до 286,2 млрд тенге. При этом число абонентов сотовой связи достигло 28 млн ед., Интернета – до 2 095,2 тыс. ед. Наибольшие темпы роста наблюдались в услугах Интернета – на 258%, кабельных сетей – на 215%, местной связи – на 148%. Услуги мобильной связи выросли на 109%. Этот рынок близок к насыщению.



В сельском хозяйстве за этот период продолжилось изменение структуры выпуска продукции. Валовой сбор овощей вырос до 3 469,9 тыс. т, картофеля до 3 410,5 тыс. т, ячменя до 2 411,8 тыс. т, бахчевых до 1 928,0 тыс. т, масличных до 1 547,6 тыс. т, кукурузы до 664,0 тыс. т, винограда до 70,3 тыс. т, ягодных культур. Наиболее динамичным был прирост в производстве масличных – на 199%, бахчевых – на 172%, кукурузы – на 143%, винограда – на 124%.



Нестабильный рост – качели неустойчивого рынка



28 отраслей и производств за период 2010–2014 гг. показали нестабильный рост.



Относительная неустойчивость высоких показателей наблюдалась в сельском хозяйстве в валовом сборе пшеницы, риса, овса, гречихи, проса, хлопка, шерсти.



В добывающей отрасли нестабильный рост наблюдался в добыче каменного угля, угольного концентрата, газового конденсата, железной руды, медной руды, медноцинковой руды, свинцовоцинковой руды, фосфорного сырья как дробленного, так и тонкого помола, асбеста.

В пищевой промышленности нестабилен рост выпуска муки, сахара, шоколада, переработанного чая и кофе, не восстановлен рост выпуска пива, сигарет.



В легкой промышленности нестабилен рост выпуска тканей, не восстановлен ранее достигнутый уровень в производстве носков, верхней одежды – мужской и женской, кроме трикотажной.



Причины невосстановленного и нестабильного роста в сельском хозяйстве можно объяснить природно-климатическими условиями, в горнодобывающей – меняющейся конъюнктурой мирового рынка, в пищевой – ростом конкуренции как на внутреннем, так и на внешних рынках.



Снижающиеся тренды: причины и перспективы



По 24 видам производства отмечено снижение, падение выпуска.



В добывающей отрасли наблюдается снижение добычи алюминиевой руды (бокситов), цинка в цинковом концентрате, марганцевой руды.

В сельском хозяйстве все эти годы наблюдается снижение выпуска табака. Наиболее сильно падение выпуска сахарной свеклы – со 152,0 тыс. т до 23,9 тыс. т.



В пищевой отрасли снизилось производство жиров животных, свежей и приготовленной рыбы, соков овощных и фруктовых, консервов овощных и фруктовых, водки, хлеба.



В легкой промышленности снизилось производство текстильных изделий, хлопка кардо и гребнечесанного, шерстяной, хлопчатобумажной пряжи, войлока, обуви валяной, фетровой, одежды верхней, трикотажной, пальто, полушубков, шуб из меха, обуви.



В лесной и деревообрабатывающей сократился выпуск лесоматериалов, окон, рам, дверей деревянных, деревянных строительных конструкций, бумаги.



Среди причин снижения выпуска продукции можно выделить три основные. Первая вызвана колебаниями мирового рынка и это относится к горнодобывающей отрасли. Здесь же нужно отметить для этого рынка проблему сырьевой базы. Вторая причина – это относительное насыщение рынка и изменение структуры спроса. Это, главным образом, относится к выпуску хлеба, валяной и фетровой обуви. Третья причина кроется в неконкурентоспособности отечественного производства, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, недостаточном учете емкости и качества внутреннего рынка. Это относится к выпуску отдельных видов аграрной продукции, пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, в особенности хлопкопрядильных производств.



Казахстан. Успеть до рассвета



Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике Казахстана в 2015 г., вследствие негативного воздействия внешних факторов в условиях открытости экономического пространства, привела к резкому снижению ряда важнейших показателей. Отпуск тенге в свободное плавание должен несколько сгладить последствия. Очевидно, что сложившаяся сырьевая структура национальной экономики демонстрирует свою уязвимость от внешних шоков. Принимаемые меры по оптимизации бюджета, внесение корректив в реализуемые программы и ожидание восстановления конъюнктуры нефтяного рынка носят крат­косрочный характер. Главным остается курс на прогрессивные преобразования структуры экономики.



В Казахстане продолжающаяся диверсификация, доиндустриализация должны относительно быстро, в первую очередь завершить формирование целостных секторов экономики как локальных центров устойчивости. В стране все еще предстоит большая работа по повышению уровня ее самодостаточности. Так, в аграрном секторе в самые ближайшие годы необходимо довести уровень самообеспеченности по молоку, овощам, фруктам, мясу до 90–100%. Нужно усилить работу агропромышленного сектора по переработке и выпуску продукции, по которым имеется значительный внутренний потенциал и спрос.



Программы для решения этих проблем разработаны, по некоторым из них получены хорошие результаты. Так, позитивную динамику показывает выпуск растительных масел, мяса птицы, мясоконсервной продукции, йогуртов, майонеза, соусов. Вместе с тем все еще недостаточен выпуск сгущенного молока, мяса КРС, сливочного масла, солода, маргарина, сыров, крахмала, дрожжей, джемов, соков, переработанных яиц и т. д.



Очевиден добротный экспортный потенциал аграрной сферы. Однако, необходимо исходить не только от собственного экспортного потенциала, но и понимать динамику реального мирового спроса на аграрную продукцию.



В этом направлении нужен тщательный анализ спроса внешнего рынка. Необходим исследовательский центр, институт, высшая аграрная школа на уровне Назарбаев Университета. Аналитическая, исследовательская работа по изучению важных сегментов, секторов, направлений рынка должна вестись на адекватном уровне, не от случая к случаю, не только через Интернет. К таким перспективным рынкам первой категории, имеющим важное значение для нашей страны, являются Центральная Азия, Китай, Иран, Афганистан, Россия, ЕС. Вторую группу представляют Азербайджан, Турция, Украина, Монголия. Третью группу – другие страны, включая Иорданию, Египет.



При этом нужно максимально учитывать как текущие, так и долгосрочные потребности той или иной страны. На основе предложения наших возможностей необходимо искать также точки соприкосновения. Так, понятны наши экспортные предложения по зерну, муке. Это наше конкурентное преимущество. Вместе с тем в том же Китае все время растет спрос на масличные культуры. Импорт соевых бобов в этой стране длительное время превышает 20–25 млн т, достигая и до 42 млн т. И Казахстан имеет возможности их производства и дальнейшего экспорта. Так, только в "Байсерке-Агро" достигнута урожайность, в два раза превышающая имеющийся в стране уровень (49,2–66,0 ц/;га). Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская области могут стать крупнейшими экспортерами соевых бобов на емкий китайский рынок. Об опережении китайских предложений свидетельствует заключение долгосрочного контракта с костанайскими аграриями по производству и поставке масличного льна, на которые в последние годы сложился устойчивый спрос в Европе.



В Иране предпринимаются большие усилия по развитию животноводства. В этой стране растет спрос на корма, всевозможные шроты, жмыхи, отруби. Казахстан может максимально удовлетворить потребности этой страны в этой продукции.



Анализ импорта аграрной продукции свидетельствует, что возможно реальное импортозамещение по многим из них. В первую очередь это относится к ранним овощам. На юге Казахстана вполне возможно наладить выпуск этой категории овощей. В этой связи встает вопрос о необходимости замены на юге посевных площадей, отведенных под хлопок, для увеличения выпуска овощей. Несколько аргументов.



Во-первых, посевы хлопка на юге Казахстана появились из-за планов СССР добиться «хлопковой независимости», т. е. были политически мотивированы. Экономическая целесообразность обосновывалась плановым хозяйством и устойчивым сбытом на российских текстильных комбинатах. Следует отметить, что по качеству казахстанский хлопок был ниже, чем во всех странах Центральной Азии. Это стало наиболее заметным после развала единого рынка.



Казахстан получает в настоящее время от экспорта хлопка порядка 79 млн долл. В то же время на импорт только ранних овощей тратит более 224 млн долл. В условиях нарастающего дефицита в регионе воды, а хлопок – влагоемкая культура, возникают проблемы по своевременному поливу. С другой стороны стремление развить хлопковый кластер из-за недостаточного качества хлопка не дает желаемых результатов. Выпуск пряжи, тканей не принес намеченных доходов. Предприятия в СЭЗ «Оңтүстік» не вышли на запланированный уровень выпуска. Таким образом, имеются достаточно серьезные основания для оптимизации этой сферы и перевода хлопковых площадей на выпуск овощей, бахчевых, масличных.



Аналогична ситуация с сахарной свеклой. Возможно, в отдельных анклавах страны при достижении хорошего уровня рентабельности можно сохранить ее выпуск. Но также очевидно, что она не конкурентна с импортируемым сырьем из тростникового сахара. Расположение сахарных заводов на юге страны, ориентированных на переработку сахарной свеклы, в настоящее время, когда 90% тростникового сырья ввозится из Бразилии, не оправдано с экономической стороны. Было бы целесообразней построить для начала хотя бы один-два сахарных завода, с учетом потребностей западных и северных регионов, где-нибудь в Уральске, Актау, Актобе, Жанаозене, Кызылорде. Эти города наиболее близко находятся на пути ежегодного ввоза в страну более 490 тыс. тонн сырья для тростникового сахара. Перевозки этого сырья на южные сахарные заводы и обратно в другие регионы страны час­ти готовой продукции приводят к излишним транспортным издержкам от 3 до 5 млн долл. в год и за 24 года приблизились к 100 млн долл.



Наметились интересные проекты в виноделии. Успехи Зейнуллы Какимжанова, освоившего в Алматинской области выращивание элитных сор­тов винограда и выпуск высококачественных вин в компании Arbawein, свидетельствуют о серьезных возможностях в возрождении этой отрасли. Показательны достижения Рашида Сарсенова в ЮКО, наладившего всю винодельческую линейку – выращивание винограда – выпуск вин – реализация.



Складывается интересная тенденция. В аграрный сектор приходят новые лица. Темирхан Дос­мухамбетов, Рашид Сарсенов, Зейнулла Какимжанов, Жаксылык Ушкемпиров, Руслан Жумагулов и ряд других. Их отличает то, что привлекая лучших отечественных специалистов, самые передовые в мире технологии они достигают уникальных результатов. В стране зарождается аграрный сектор нового типа, высокопродуктивного, высококачественного и конкурентоспособного сельского хозяйства и пищевой отрасли.



В настоящее время Казахстан вплотную приблизился к выпуску семенного материала. Тому же "Байсерке-Агро" было бы целесообразней и экономически эффективней специализироваться на выпуске семенного материала. Уровень инновационных технологий на этом предприятии достиг самых высоких в мире. И здесь вполне можно достичь хорошей импортозамещаемости. Для сравнения, импортируемые в 2014 г. семена картофеля из Нидерландов стоили 1 380 долл./;т, из Германии – 1 068 долл./;т, России – 858 долл./;т. В то же время цена экспортного картофеля принесла всего лишь 118 долл./;т. Аналогичная ситуация с семенами пшеницы, ячменя, риса, сои. Так, цена 1 тонны итальянской семенной пшеницы обошлась для нас в 823 долл., а наша экспортная цена в 228 долл./;т, германского ячменя – 2 803 долл./;т, экспортного казахстанского – 200 долл./;т.



Жилищное, дорожное, производственное строительство стали одним из драйвером экономичес­кого роста. Можно сказать, что сложился хороший строительный кластер. Практически создана полноценная отрасль строительных материалов – кирпичная, цементная, бетонная, арматурная, кровельная, стекольная, трубная, лакокрасочная. Налажен выпуск деревянных, металлических, алюминиевых конструкций, окон, дверей. В эту сферу приходят инновации. И ее необходимо теперь не столько форсировать, а сколько активно поддерживать.



Программы развития ЖКХ, арендного жилья, ипотечного строительства, сноса ветхого жилья – все это является хорошим мультипликатором, завершенным циклом рынка. Операции с недвижимым имуществом показывают высокую динамику роста, в этой области достигнута самая высокая отдача, доходность на одного работающего. Перспектива развития Астаны, агломераций Шымкента, Актобе, наряду с Алматы, Актау, Караганды будут стимулировать рост этого сектора экономики надолго. В кризисные годы нужно много строить – они будут вытягивать другие отрасли, увеличивать занятость.



В развитии транспорта имеется стратегическое видение, отраслевые программы проработаны в целом добротно. Новый импульс они получают с реализацией программы "Нұрлы жол". Позитивная динамика наблюдается в транспортном машиностроении, которое стало драйвером роста всего национального машиностроения.



Связь динамично развивается. Лидерами рос­та стали Интернет, сотовая связь, кабельное телевидение. С учетом географического фактора и небольшой плотности населения рост покрытия территорий всеми видами связи, в том числе и спутниковой, космической имеет большое народнохозяйственное, социальное значение.



Значительны перспективы в производстве металлоизделий, металлоконструкций. Заманчиво формируется алюминиевый кластер, перспективна кабельно-проводниковая отрасль. Химическая промышленность, где в 2015 г. сделаны первые шаги по выпуску 133 тыс. бензола и 496 тыс. параксилола на АНПЗ, 12 тыс. т цианида натрия в Каратау, имеет возможности для дальнейшего наращивания своего потенциала, освоения более сложной продукции.

(Окончание в следующем пятничном номере)

