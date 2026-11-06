Казахстан модернизирует статистику с помощью ИИ и новых данных

8 ноября в Казахстане отмечается День работников статистики. В 2026 году отрасль отмечает 106-летие, встречая его на новом этапе развития, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За это время статистика прошла путь от бумажных отчетов и ручного учета до цифровых платформ, искусственного интеллекта и анализа больших данных, став важным инструментом для понимания экономических и социальных процессов в стране.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Бюро национальной статистики продолжает внедрять цифровые технологии, которые делают сбор и обработку данных быстрее, а статистическую информацию – доступнее.

Среди ключевых результатов – модернизация системы «Е-Статистика», обновление Кабинета респондента, создание цифрового сервиса «Национальная справочная информация» и перезапуск новой версии платформы «Талдау» с интеллектуальным помощником AI Taldau. Расширяется и использование больших данных. Сегодня 97% первичных статистических данных поступают в электронном виде, а отчетная нагрузка на предприятия и организации сокращена на 30%.

Одним из основных проектов стала модернизация интегрированной системы «Е-Статистика». Она объединяет все этапы статистической работы - от планирования и сбора информации до ее обработки. Процессы автоматизированы и выполняются по единому календарю, что позволяет сократить ручные операции, снизить вероятность ошибок и ускорить получение результатов.

Одновременно упростилась сдача статистической отчетности. Обновленный Кабинет респондента стал удобнее в использовании: предприятия и организации могут быстрее заполнять и отправлять статистические формы, а многие операции теперь выполняются в несколько кликов.

Для развития обмена данными между государственными органами Бюро создало цифровой сервис «Национальная справочная информация». Он обеспечивает использование единых справочников и классификаторов в государственных информационных системах. Благодаря этому ведомства могут обмениваться сопоставимыми сведениями и повторно использовать уже имеющуюся информацию без дополнительного сбора.

Сегодня при формировании официальной статистики используются данные из 36 административных и 4 альтернативных источников. Это позволяет получать необходимые сведения из действующих информационных систем, сокращая потребность в дополнительной отчетности.

Новые технологии меняют и способы получения статистической информации. Данные, которые формируются при повседневных покупках и поездках, становятся дополнительными источниками для изучения экономических и социальных процессов. Они дополняют традиционные наблюдения и позволяют получать более полную картину происходящих изменений.

Один из примеров – использование данных фискальных чеков при расчете индекса потребительских цен. Общий массив фискальных данных насчитывает 8,3 млрд записей по 290 товарным группам. Система обрабатывает 36,9 млн ценовых записей, из которых около 2 млн цен из 14,8 тыс. торговых точек используются для расчета индекса потребительских цен. С января 2026 года данные фискальных чеков применяются при расчете цен на 120 товаров. Искусственный интеллект помогает автоматически классифицировать товары и ускорять обработку больших объемов информации.

В статистике туризма используются обезличенные данные мобильного позиционирования. Они помогают оценивать туристические потоки, определять популярные направления, продолжительность пребывания и сезонные изменения активности путешественников. Это дополняет традиционные методы наблюдения и позволяет точнее оценивать туристическую активность в регионах страны.

Наряду с совершенствованием сбора и обработки информации Бюро развивает сервисы для ее пользователей. Важным шагом стал перезапуск новой версии информационно-аналитической системы «Талдау». Теперь на одной платформе можно находить статистические показатели, сравнивать данные по регионам и периодам, строить графики и карты, создавать аналитические панели и скачивать информацию в различных форматах.

Главное новшество – AI Taldau, интеллектуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Для поиска необходимой информации пользователю достаточно задать вопрос обычными словами. AI Taldau помогает находить данные, представлять их в виде таблиц и графиков, сравнивать показатели и готовить аналитические материалы. При этом сохраняется возможность проверить источники информации и ознакомиться с методологией расчетов.

Как отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев: «В эпоху цифровой трансформации перестраивается сама философия статистического производства. Внедрение ИИ-технологий и автоматизация процессов, наряду с вовлечением новых источников данных, позволяют ведомству оптимизировать взаимодействие с респондентами, минимизировать их нагрузку, а также гарантировать пользователям оперативность и высокую надежность официальной статистической информации».

Развитие цифровизации статистики является частью более широкого процесса формирования экономики данных в Казахстане. Ключевую роль в этом процессе сыграло принятие Цифрового кодекса, который законодательно регулирует оборот данных, создание ИТ-продуктов и работу платформ для обмена информацией. В рамках развития этого направления и обмена опытом с 2024 года Бюро активно сотрудничает с Национальным бюро статистики Китая и Шанхайской биржей данных.

Искусственный интеллект применяется и в других сервисах Бюро. Интерактивный помощник AI Stat упрощает поиск информации на официальном сайте. Аналитический чат-бот на основе данных Статистического бизнес-регистра позволяет в диалоговом формате получать сведения о зарегистрированных в Казахстане юридических лицах, филиалах и индивидуальных предпринимателях. Во время сельскохозяйственной переписи 2025 года чат-бот Sanaq Myrza помогал участникам получать ответы на возникающие вопросы.

Следующий этап – более широкое применение искусственного интеллекта непосредственно в статистической работе. В числе приоритетных направлений – автоматическое выявление ошибок и отклонений, проверка и классификация данных, а также подготовка аналитических материалов. Это позволит специалистам уделять меньше времени рутинным операциям и больше внимания анализу результатов.

Цифровая трансформация меняет не только инструменты, но и сам подход к работе со статистикой. Главная цель этих преобразований – меньше отчетности для бизнеса, больше качественных, актуальных и доступных данных для государства и общества.