Политика
Казахстан – моя счастливая судьба
Неужели нельзя было разрешить свои разногласия мирным способом?
Мы в Казахстане благодарны судьбе, своему Президенту, который всегда с народом, не допускает обострения возникающих проблем, находит выход из сложных положений. Цена нашей стабильности хорошо видна при сравнении ситуаций в стране и мире. Толерантная жизнь в Казахстане должна послужить примером, и не только в Украине.
Зульфия НАБИЕВА,
лидер молодежного крыла азербайджанской общины «Бирлик»,
Костанай