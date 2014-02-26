Казахстан – моя счастливая судьба

Неужели нельзя было разрешить свои разногласия мирным способом?

Мы в Казахстане благодарны судьбе, своему Президенту, который всегда с народом, не допус­кает обострения возникающих проблем, находит выход из сложных положений. Цена нашей стабильности хорошо видна при сравнении ситуаций в стране и мире. Толерантная жизнь в Казахстане должна послужить примером, и не только в Украине.

Зульфия НАБИЕВА,

лидер молодежного крыла азербайджанской общины «Бирлик»,

Костанай