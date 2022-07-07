Фото пресс-службы МТСЗН РК
Международное сотрудничество
Казахстан может перенять опыт Египта в рамках достижения "социальной справедливости"

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Маналь аль-Сайед Яхья аль-Шиннауи. В ходе визита вежливости стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом Казахстана и Египта в социально-трудовой сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В ходе диалога Тамара Дуйсенова кратко рассказала о проводимой ведомством разработке и реализации новой социальной политики.

«В центре внимания государства всегда находится человек. Наша задача – обеспечить социальную защиту всех категорий граждан от рождения до старости, создать условия для продуктивной занятости. Прежде всего мы акцентируем наше внимание на создании базовых условий для развития казахстанской семьи, где каждый ее член имеет равные возможности для трудоустройства, исходя из своих навыков и компетенций», – поделилась министр.

Также она рассказала о внедрении Цифровой карты семьи, разработке проекта Социального кодекса РК и Концепции миграционной политики РК на 2022-2026 годы, действующей многоуровневой пенсионной системе, комплексе мер по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, реализации мер содействия занятости через Национальный проект по развитию предпринимательства до 2025 года, развитии Национальной системы квалификации и других предпринимаемых шагах по улучшению социально-трудовой сферы.

Тамара Дуйсенова отметила эффективность сотрудничества между двумя странами, а также ряд заинтересовавших её мер, предпринятых Египтом в рамках достижения социальной справедливости.

По словам министра, большую пользу может принести опыт Арабской Республики Египет по формированию тарифов на оказание социальных услуг от государства и механизм социального страхования работающих граждан, учитывая большую численность населения Египта.

В свою очередь аль-Шиннауи отметила длительное и взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и Египта в различных сферах – социальной, культурной, торгово-экономической, научно-технической и др.

Она поддержала необходимость дальнейшего взаимодействия, в том числе в рамках очередного заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии, которое запланировано на ноябрь т.г.

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