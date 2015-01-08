Казахстан может потерять национальную породу собак
Шынар Оспанова
Казахстан может потерять свою национальную породу собак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Для мирового признания и регистрации исконно казахской породы не хватает численности чистокровных особей и поддержки со стороны государства. За рубежом заводчики национальных пород собак получают от государства субсидии и преференции. В Казахстане же профессиональная научная селекционная работа не проводится, и все строится на чистом энтузиазме", – говорится в распространенной информации.
Хотя, по словам отечественных заводчиков, в последние годы положительная тенденция все-таки наметилась. Понятие национальной охоты с собаками введено в закон и правила, а в этом году должна завершиться общенациональная перепись всех казахских тазы.
На сегодня в стране насчитывается около 500 чистокровных казахских тазы. Основной задачей заводчиков является доведение количества особей до 1 000. Только тогда тазы можно будет зарегистрировать на международном уровне именно как казахскую национальную породу собак.
"Но получить международный сертификат на породу тазы сейчас стремятся также селекционеры из России и Турции, а при такой скорости ее разведения в Казахстане, для доведения породы до оптимального количества особей, потребуется от трех до десяти лет", – отмечается в сообщении.