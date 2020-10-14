Казахстан может сократить авиасообщение с Украиной, Германией, Беларусью и ОАЭ

Министерство здравоохранения РК рекомендует сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью. Об этом на брифинге в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы планируем сократить авиарейсы по нескольким направлениям: в Украину, Германию, Беларусь и в ОАЭ. В ОАЭ будут сокращаться рейсы на вылет. Кроме того, мы озвучивали рекомендации по сокращению рейсов с Турцией", – сказал Киясов.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, с 6 октября 2020 года через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 33 600 граждан РК и иностранцев. Размещены в карантинные стационары 3 322 человека, из них у 60 выявлен положительный результат на COVID-19.
Международными авиарейсами прибыли 14 832 пассажира, из них протестировано – 3 051, с положительным результатом – 9.