Казахстан может стать Силиконовой долиной по развитию "зеленых" технологий – Жошыбаев

Казахстан в лице Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов планирует стать "зеленым" хабом в Центральной Азии и проводником для внедрения экологичной экономики в регионе. Об этом в ходе панельной сессии на АЭФ-2019 заявил глава центра Рапиль Жошыбаев, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, ранее Жошыбаев предложил странам Центральной Азии сплотиться во благо экологии и совместно активно внедрять "зеленые" технологии. Международный центр в свою очередь готов полностью вовлечься в развитие чистой энергетики в регионе.
"Мы предлагаем организовать экспертное сопровождение экономического развития стран региона в части интеграции для реализации глобальной Стратегии Зеленого роста совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Деятельность центра в рамках этого направления позволит странам Центральной Азии определить собственные стратегии и планы по внесению вклада в глобальное продвижение зеленого роста", – заявил Жошыбаев.
На сегодня центр заключил соглашения с более чем 30 зарубежными партнерами и установил связи с ПРООН, ОБСЕ, ЕС, ОЭСР, UNEP, ЭСКАТО, IRENA, а также Всемирным Банком, ЕБРР и АБР.
В рамках XII Астанинского Экономического форума центр подписал меморандумы о сотрудничестве с Альянсом профессионалов по коммерциализации технологий, Глобальным Фестивалем Земли, а также с немецкими компаниями Deutsche Energie-Agentur (Dena) Deutsche Energie-Agentur (Dena) и Globex.
Центр также определен Национальным оператором Глобальной инновационной программы чистых технологий ЮНИДО.
"Казахстан имеет 2 870 запатентованных зеленых технологий. Изучая опыт Силиконовой долины США, мы стремимся создать мини Silicon Valley в сфере "зеленых" технологий. Мы позиционируем себя региональным хабом "зеленых" технологий и создаем профессиональную платформу по коммерциализации и трансферту "зеленых" технологий. В этом направлении начато сотрудничество с ведущими зарубежными центрами, среди которых Dena, Cleantech Open, NGIN, Корейский Центр чистых технологий", – добавил Жошыбаев.
Для стимуляции "зеленых" технологий центр инициировал поправки в законодательство Казахстана – по понятийному аппарату "зеленые технологии", а также по закреплению полномочий центра как сетевого оператора по "зеленым технологиям".
"В рамках законодательных мер предлагаем с учетом лучшего мирового опыта объединить усилия по разработке пакета стимулирующих мер и создать почву для коммерциализации и трансферта передовых "зеленых" технологий между нашими странами. Мы открыты к сотрудничеству", – заявил глава центра.