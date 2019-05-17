Казахстан может стать Силиконовой долиной по развитию "зеленых" технологий – Жошыбаев

Общество
Казахстан в лице Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов планирует стать "зеленым" хабом в Центральной Азии и проводником для внедрения экологичной экономики в регионе. Об этом в ходе панельной сессии на АЭФ-2019 заявил глава центра Рапиль Жошыбаев, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, ранее Жошыбаев предложил странам Центральной Азии сплотиться во благо экологии и совместно активно внедрять "зеленые" технологии. Международный центр в свою очередь готов полностью вовлечься в развитие чистой энергетики в регионе.

"Мы предлагаем организовать экспертное сопровождение экономического развития стран региона в части интеграции для реализации глобальной Стратегии Зеленого роста совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Деятельность центра в рамках этого направления позволит странам Центральной Азии определить собственные стратегии и планы по внесению вклада в глобальное продвижение зеленого роста", – заявил Жошыбаев.

На сегодня центр заключил соглашения с более чем 30 зарубежными партнерами и установил связи с ПРООН, ОБСЕ, ЕС, ОЭСР, UNEP, ЭСКАТО, IRENA, а также Всемирным Банком, ЕБРР и АБР.

В рамках XII Астанинского Экономического форума центр подписал меморандумы о сотрудничестве с Альянсом профессионалов по коммерциализации технологий, Глобальным Фестивалем Земли, а также с немецкими компаниями Deutsche Energie-Agentur (Dena) Deutsche Energie-Agentur (Dena) и Globex.

Центр также определен Национальным оператором Глобальной инновационной программы чистых технологий ЮНИДО.

"Казахстан имеет 2 870 запатентованных зеленых технологий. Изучая опыт Силиконовой долины США, мы стремимся создать мини Silicon Valley в сфере "зеленых" технологий. Мы позиционируем себя региональным хабом "зеленых" технологий и создаем профессиональную платформу по коммерциализации и трансферту "зеленых" технологий. В этом направлении начато сотрудничество с ведущими зарубежными центрами, среди которых Dena, Cleantech Open, NGIN, Корейский Центр чистых технологий", – добавил Жошыбаев.

Для стимуляции "зеленых" технологий центр инициировал поправки в законодательство Казахстана – по понятийному аппарату "зеленые технологии", а также по закреплению полномочий центра как сетевого оператора по "зеленым технологиям".

"В рамках законодательных мер предлагаем с учетом лучшего мирового опыта объединить усилия по разработке пакета стимулирующих мер и создать почву для коммерциализации и трансферта передовых "зеленых" технологий между нашими странами. Мы открыты к сотрудничеству", – заявил глава центра.

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Лекарства есть, понимания нет
Что, если все узнают?!
Математическая дружба
Ангел и муки совести
Жемчужина края Жетысу
Большая Евразия в эпоху перемен
Проект, который должен продолжаться
Взмывают в небо беркуты
Подписка в один клик?
Идут восстановительные работы
Нынче будем с сахаром!
Продержаться до аудита
Чтобы не было поздно
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Экономика , Общество
Цены на продукты выросли за год почти на 25% - Бюро национа…
Общество
Почему в столице были проблемы со связью и интернетом 26 но…
Общество
Взрывы боеприпасов в Жамбылской области: спустя 15 месяцев …
Общество
Сбудется ли «зеленая» мечта?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]