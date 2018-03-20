Казахстан на 34% увеличил экспорт сельхозпродукции в Китай. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34 процента. Впервые экспортировано 7,7 тысячи тонн соевых бобов и в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 2,7 раза увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур", – сказал Евниев.
Евниев также отметил, что в целом объем экспорта казахстанской сельхозпродукции расширяется.
"Сейчас китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и коневодства, а также для пшеницы, отрубей и соевых бобов", – сказал вице-министр.
Кроме того, по его словам, для Казахстана сняты барьеры по поставкам в ОАЭ крупного и мелкого рогатого скота, а также увеличен экспорт в Иран семян рапса в 7,5 раза, ячменя в 1,3 раза, а также бобовых в 1,9 раза.