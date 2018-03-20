Казахстан на 34% увеличил экспорт сельхозпродукции в Китай

Экономика
1827
Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Казахстан на 34% увеличил экспорт сельхозпродукции в Китай. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, передает корреспондент Kazpravda.kz.     

"Экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34 процента. Впервые экспортировано 7,7 тысячи тонн соевых бобов и в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 2,7 раза увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур", – сказал Евниев.

Евниев также отметил, что в целом объем экспорта казахстанской сельхозпродукции расширяется.

"Сейчас китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и коневодства, а также для пшеницы, отрубей и соевых бобов", – сказал вице-министр.

Кроме того, по его словам, для Казахстана сняты барьеры по поставкам в ОАЭ крупного и мелкого рогатого скота, а также увеличен экспорт в Иран семян рапса в 7,5 раза, ячменя в 1,3 раза, а также бобовых в 1,9 раза.

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

Трансформация экономики через потенциал институтов развития…
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въ…
Аквакультура – важный драйвер экономики
«На пустом месте накручивают» – проблему ценовых накруток п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]