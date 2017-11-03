Казахстан на границе с Кыргызстаном защищает экономические интересы ЕАЭС – Сагинтаев
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что операция по усиленному контролю казахстанско-кыргызстанского участка государственной границы направлена на защиту экономических интересов и безопасности пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА "Казинформ".
Глава Кабмина РК на расширенном заседании Совета глав правительств СНГ, проходящем в Ташкенте, отметил, что Правительство Казахстана "рассчитывает на конструктивную позицию кыргызстанской стороны по пяти принципиальным направлениям". Первыми из них являются, по его мнению, приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствие с правом ЕАЭС по налоговому администрированию и противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции.
"Третье – обеспечение кыргызстанской стороной постоянного и эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного (карантинного) контроля товаров на предмет соблюдения требований ЕАЭС. Четвертым является принятие Кыргызстаном мер по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства стран-членов экономического союза. Пятое – недопущение контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызстанскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов и тому подобного. Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы. Мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность пространства ЕАЭС", – сказал он.
По словам Премьер-министра РК, на казахстанско-кыргызстанской границе сохраняется порядок мониторинга и контроля, строго соответствующий нормам и требованиям законодательства ЕАЭС.
"Мы готовы к конструктивному диалогу по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Мы готовы и впредь оказывать содействие кыргызстанским коллегам в адаптации нормам и праву ЕАЭС", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, на проходящем в Ташкенте расширенном заседании Совета глав правительств СНГ выступил глава Правительства Кыргызстана Сапар Исаков, который заявил о неполном исполнении Казахстаном Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года в отношении КР. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания кыргызстанской стороны некорректными.