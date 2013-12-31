Казахстан на правильном пути

Владимир ПУТИН, Президент РФ

Вы, по сути, – отец-основатель нашего Таможенного союза, это была Ваша идея, мы ее последовательно развиваем. Мы сейчас чувствуем, что она дает отдачу, и это особенно важно в условиях турбулентных процессов в мировой экономике.

Си ЦЗИНЬПИН, Председатель КНР

Вы являетесь давним другом китайского народа и постоянно прилагаете большие усилия для развития дружбы и сотрудничества. Мы высоко оцениваем ваш значительный вклад в укрепление дружбы между двумя странами.

Барак ОБАМА, Президент США

Существовало множество свободных ядерных материалов, которые были уязвимы для потенциальных контрабандистов для возможного использования. И как следствие эффективного сотрудничества между нашими странами, которое, в принципе, существовало еще до моего правления, но было усилено как итог этого саммита по ядерной безопасности, теперь мы способны эффективно блокировать и обезопасить все эти уязвимые материалы. Отчасти мы смогли сделать это благодаря выдающемуся руководству Президента Назарбаева и народу Республики Казахстан.

Пан Ги МУН, генеральный секретарь ООН

Благодаря вашему мужественному решению, принятому 20 лет назад, Семипалатинск стал мощным символом надежды – на­дежды на окончательное прекращение всех ядерных испытаний, надежды на мир, свободный от ядерного оружия.

…Вы явились инициатором создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и вы смогли сделать так, чтобы это стало реальностью, чтобы этот документ заработал.

Абдулла ГЮЛЬ, Президент Турции

Большие достижения Казахстана под Вашим дальновидным руководством и рост авторитета страны в международном сообщес­тве – большая радость для нас. Мы воспринимаем успехи Казахстана как свои и гордимся ими.

Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Беларуси

Благодаря трудолюбию и патриотизму казахстанского народа Вашей стране за эти годы удалось достичь поистине впечатляющих результатов в упрочении государственности, социально-экономическом развитии, в закреплении за Казахстаном имиджа авторитетного участника международных отношений, вносящего важный вклад в интеграционные процессы на постсоветском пространстве, обеспечение глобальной и региональной безопасности. Несомненно, достижение этих выдающихся результатов стало возможным благодаря огромному личному вкладу Первого Президента в дело прогресса современного Казахстана.

Ислам КАРИМОВ, Президент Республики Узбекистан

Осуществляемая под Вашим мудрым руководством последовательная политика коренных преобразований и модернизации, продуманная система мер по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития экономики страны находит свое признание во всем мире.

Алмазбек АТАМБАЕВ, Президент Кыргызстана

Мы видим, каких высот достиг Казахстан за 20 лет, как растет экономика. Это показатель того, что Казахстан на правильном пути развития. На недавно прошедшей Олимпиаде Казахстан занял 12-е место, завоевав 7 золотых медалей, в общей сложности 13 медалей. Хочу подчеркнуть большую заслугу Президента Нурсултана Назарбаева в построении межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане. Мы должны многому научиться у соседней страны.

Георге ИВАНОВ, Президент Республики Македония

Не могу не выразить своего искреннего восхищения тем, что столица Казахстана за последние годы превратилась в современный мегаполис мирового масштаба. Астана завораживает своей великолепной архитектурой и городской функциональностью, являясь примером промышленного и культурного центра, который пронизан современным дизайном и восточным колоритом. Это чудо, сотворенное под руководством и при непосредственном участии Президента РК Н. Назарбаева.