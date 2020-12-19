Казахстан начал прививать 3 тыс. добровольцев вакциной QazCovid-in

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности МОН РК в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
К настоящему времени НИИ проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.
Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз. До конца декабря будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз.
"Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", — сказал Аскар Мамин.
Премьер-министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.
Глава Правительства подчеркнул важность дальнейшего развития и модернизации материально-технической базы НИИ проблем биологической безопасности МОН РК для обеспечения отечественного производства иммунобиологических лекарственных препаратов, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции.
Премьер-министр посетил строительную площадку трех домов на 180 квартир для научных сотрудников НИИ. Первый дом на 60 квартир будет введен в эксплуатацию в январе 2021 года.
