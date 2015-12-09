Казахстан начинает производство инфракрасных линз для тепловизоров
В 2016 году планируется запуск производства инфракрасных линз для тепловизоров с применением нано-технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как уточнили в ведомстве, сейчас производство линз, включающее в себя полный тестовый цикл, находится на стадии пусконаладочных работ.
Специальное оборудование для обработки и измерения инфракрасных линз, функционирующее на уровне нанометра, уже установлено.
Также на заводе действует оборудование по компоновке электронных плат – это автоматическая станция – наводитель паятельной пасты, роботизированные машины, которые используются для размещения поверхностного монтажа устройств на печатной плате.
После изготовления производимые электронные платы проверяют специалисты, начиная с визуального осмотра и заканчивая тестами на функциональность конечного продукта.
Стоит отметить, что "Казахстан Aselsan Инжиниринг" с 2011 года – с момента его основания – начал производство приборов ночного видения, тепловизионных приборов и лазерных приборов разведки.
На сегодняшний день продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, в перспективе ее реализация в ряд стран СНГ, Центрально-Азиатский регион и Турцию.