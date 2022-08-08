Фото: Kazpravda.kz
Международное сотрудничество , Экономика , Сельское хозяйство
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

Отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта животноводческой продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В результате активного двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Управлением по пищевым продуктам и медикаментам Саудовской Аравии, пять казахстанских мясоперерабатывающих компаний включены в Реестр предприятий, имеющих право экспорта баранины и говядины в Саудовскую Аравию: ТОО «Алтын Казык» (Акмолинская область), ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» (Актюбинская область), ТОО «Empire Food» (Алматинская область), ТОО «Meat Processing and Service LLP» (Алматинская область), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская область), уточнили в Минсельхозе страны.

Ранее, с 6 по 14 сентября 2021 года, специалисты ветеринарной службы Саудовской Аравии провели инспекцию указанных пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий

 

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Казахский поэт в тюрьме
Кто везет, на том и едут
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Браво, Бибисара!
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Задачи отечественной фармацевтики
Прыжок с моста
Хип-хоп и не только
На борцовском ковре под звуки домбры
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Тюремный жетон
Курил в промышленном масштабе
Имена в истории страны
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Аким района погиб в Атырауской области
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Экономика
Кофе и чай подорожали за год в Казахстане
Правительство , Экономика
Субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей си…
Международное сотрудничество
Глава МВД и посол КНР в Казахстане договорились укреплять с…
Международное сотрудничество , Энергетика
Формирование общих энергетических рынков обсуждают в ЕАЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]