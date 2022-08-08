Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

Отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта животноводческой продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В результате активного двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Управлением по пищевым продуктам и медикаментам Саудовской Аравии, пять казахстанских мясоперерабатывающих компаний включены в Реестр предприятий, имеющих право экспорта баранины и говядины в Саудовскую Аравию: ТОО «Алтын Казык» (Акмолинская область), ТОО «Актюбинский Мясной Кластер» (Актюбинская область), ТОО «Empire Food» (Алматинская область), ТОО «Meat Processing and Service LLP» (Алматинская область), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская область), уточнили в Минсельхозе страны.

Ранее, с 6 по 14 сентября 2021 года, специалисты ветеринарной службы Саудовской Аравии провели инспекцию указанных пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий