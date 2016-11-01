Казахстан надеется вывести свои авиакомпании из "черного списка" до декабря

Министерство по инвестициям и развитию РК надеется, что в ноябре ИКАО (англ. ICAO, Международная организация гражданской авиации) снимет ограничения с казахстанских авиакомпаний на полеты в Европу, передает Kazpravda.kz
"С целью обеспечения должного уровня безопасности полетов мы в последние годы проводим работу по снятию замечания ИКАО, – сказал на заседании Правительства
глава МИР Женис Касымбек. – Последняя валидация была в сентябре текущего года. Итоги показывают, что уровень эффективного внедрения стандартов, рекомендации, практики ИКАО составляет по Казахстану 74%. Среднемировой уровень 63%, среднеевропейский – 76%".
Он также сообщил, что 23 ноября в Брюсселе будет представлен окончательный отчет министерства по состоянию безопасности полетов.
"Мы ожидаем, что будет принято решение о снятии ограничений в целом со всех авиакомпаний. Ранее это ограничение было снято с Эйр Астаны", – сказал Касымбек.
Напомним, ранее заявлялось о том, что Казахстанская гражданская авиация к 2020 году на 80%
будет соответствовать стандартам ИКАО.
Казахстанские авиакомпании попали в "черный список" ИКАО еще в 2009 году. Тогда Еврокомиссия после проведенной проверки деятельности гражданской авиации РК запретила отечественным авиаперевозчикам полеты в европейские страны. Исключением стала Air Astana, которую Еврокомиссия внесла в так называемый "серый список".