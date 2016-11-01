Казахстан надеется вывести свои авиакомпании из "черного списка" до декабря

Общество
Ксения Воронина
Министерство по инвестициям и развитию РК надеется, что в ноябре ИКАО (англ. ICAO, Международная организация гражданской авиации) снимет ограничения с казахстанских авиакомпаний на полеты в Европу, передает Kazpravda.kz.

"С целью обеспечения должного уровня безопасности полетов мы в последние годы проводим работу по снятию замечания ИКАО, – сказал на заседании Правительства глава МИР Женис Касымбек. – Последняя валидация была в сентябре текущего года. Итоги показывают, что уровень эффективного внедрения стандартов, рекомендации, практики ИКАО составляет по Казахстану 74%. Среднемировой уровень 63%, среднеевропейский – 76%".

Он также сообщил, что 23 ноября в Брюсселе будет представлен окончательный отчет министерства по состоянию безопасности полетов.

"Мы ожидаем, что будет принято решение о снятии ограничений в целом со всех авиакомпаний. Ранее это ограничение было снято с Эйр Астаны", – сказал Касымбек.

Напомним, ранее заявлялось о том, что Казахстанская гражданская авиация к 2020 году на 80% будет соответствовать стандартам ИКАО.

Казахстанские авиакомпании попали в "черный список" ИКАО еще в 2009 году. Тогда Еврокомиссия после проведенной проверки деятельности гражданской авиации РК запретила отечественным авиаперевозчикам полеты в европейские страны. Исключением стала Air Astana, которую Еврокомиссия внесла в так называемый "серый список".

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Тройня родилась в Туркестанской области
Сохранять мир и добрососедство
Протянуть руку помощи и обрести благодать
На пляже развернулась «школа выживания»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]