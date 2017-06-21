Казахстан намерен изменить международный авиакод Астаны

Общество
Министерство по инвестициям и развитию РК ведет работу по изменению международного авиационного кода Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя МИР Мурата Жуманбая.

Напомним, в настоящее время столичная воздушная гавань имеет обозначение TSE.

По информации Жуманбая, Комитет гражданской авиации МИР РК совместно с администрацией международного аэропорта столицы начали процесс по изменению авиакода. Для этого в международную ассоциацию воздушного транспорта IATA были поданы соответствующие документы.

Пока неизвестно, каким будет новое обозначение воздушной гавани. "Это зависит от наличия свободных кодов", – уточнил он.

Накануне, 21 июня, постановлением Правительства аэропорт Астаны назван в честь Главы государства.

