Казахстан намерен отправлять на экспорт биоразлагаемые пакеты

Технологии
Казахстанская компания, производящая биопакеты, выходит на международный рынок, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе нацкомпании "Kazakh Invest", отечественный производитель биоразлагаемых пакетов "Eco Products Group" начинает поставку своей продукции в Россию и Кыргызстан.

Пакеты изготавливаются из картофельного крахмала и кукурузной полимолочной кислоты. Ее производственные мощности позволяют произвести до 60 млн единиц в год. Экопакеты могут выдержать до 13 кг веса. Сейчас предприятие выпускает 10 видов биопакетов (разных по цвету, толщине и размеру). Главными преимуществами этих пакетов является 100% экологичность и безопасность. Они разлагаются под воздействием света, воды, тепла в течение 100–200 дней, в отличие от полиэтиленовых пакетов, срок разложения которых 100–200 лет.

Стоимость таких экопакетов в Казахстане составляет от 7 до 25 тенге. При этом потребность биопакетов в Астане – 30 млн в месяц, а в Алматы не менее 50 млн. 

"Наша компания – первый отечественный производитель биоразлагаемых пакетов из 100% растительного сырья. Наша продукция разлагается и превращается в гумус или компост, без вреда для природы. Основное отличие от обычных пакетов в том, что наши пакеты разлагаются гораздо раньше, чем обычные пакеты. Мы работаем с 2016 года, и в данное время пакеты поставляются в супермаркеты Казахстана. В этом году при поддержке АО "НК "Kazakh Invest" наша продукция в рамках торговой миссии была представлена на рынке Кыргызстана и России. А также наши биопакеты были презентованы в крупных торговых сетях этих стран. Сейчас ведутся переговоры о поставках нашей продукции на экспорт. Планируем принять участие в торговой миссии Тбилиси, Тюмени, Новосибирске и Казани. При поддержке государства планируем повезти отечественные пакеты на выставку "26-я Международная специализированная выставка оборудования и технологий для пищевой промышленности", которая пройдет в Киеве. Нас активно продвигают на экспорт, хотелось бы такой поддержки и внутри страны", – отметил директор компании Джуманов Валихан.


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