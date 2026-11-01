Казахстан намерен повысить урожайность за счет агротехнологий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан намерен повысить эффективность сельского хозяйства за счет диверсификации посевных площадей, улучшения качества семян, увеличения объемов внесения удобрений и обновления сельхозтехники. Эти меры предусмотрены Дорожной картой на 2024–2028 годы, направленной на выполнение поручения Главы государства по удвоению валовой продукции сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz.

Одним из приоритетов станет расширение посевов высокорентабельных культур. Это позволит повысить отдачу от использования земель и укрепить устойчивость аграрного производства.

Важную роль в повышении урожайности играет качество семенного материала. В этому году доля элитных семян составила 12% при плановом показателе 11,6%. В дальнейшем этот показатель планируется увеличивать.

Еще одно направление — обеспечение сельхозугодий минеральными удобрениями. В этом году аграрии внесли 2,2 млн тонн, что составляет 66% от научно обоснованной потребности.

«Дальнейшее наращивание объемов минерального питания позволит повысить эффективность земледелия и продуктивность сельскохозяйственных угодий. Продолжится обновление машинно-тракторного парка. В текущем году его уровень достиг 7%, а по итогам года планируется довести показатель до 8%. Параллельно будет расширяться применение водосберегающих технологий, что особенно актуально в условиях изменения климата и возрастающей нагрузки на водные ресурсы», — сообщили в МСХ.

Комплекс мер также предусматривает развитие водосберегающих технологий. Их внедрение приобретает особое значение на фоне климатических изменений и растущей нагрузки на водные ресурсы.

В министерстве отмечают, что главная задача — обеспечить устойчивый рост урожайности с каждого гектара, снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность казахстанского сельского хозяйства на внутреннем и внешних рынках.