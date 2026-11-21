На международной конференции ИКАО представители двух стран обсудили расширение авиасообщения и совместные проекты в авиационной отрасли

Фото: Минтранспорта

Казахстан и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере гражданской авиации. Перспективы увеличения числа авиарейсов, развития инфраструктуры и взаимодействия с китайской авиастроительной корпорацией COMAC обсудили представители двух стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Встреча вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева с заместителем руководителя Администрации гражданской авиации Китая Нань Лян состоялась в рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Одной из главных тем переговоров стало дальнейшее расширение авиасообщения между Казахстаном и КНР. Стороны обсудили перспективы открытия новых возможностей для авиаперевозок и укрепления взаимодействия между авиационными регуляторами.

Как сообщили в Министерстве транспорта, в 2026 году авиационные власти двух стран уже провели два раунда двусторонних переговоров, по итогам которых достигнуты договоренности о расширении авиасообщения.

«Отмечу положительную динамику нашего сотрудничества. Только в текущем году авиационными властями наших стран проведены два раунда двусторонних переговоров, оба из которых прошли успешно и завершились достижением важных договоренностей, направленных на расширение авиасообщения», — подчеркнул Талгат Ластаев.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию авиационной инфраструктуры Казахстана. Вице-министр рассказал китайской стороне о строительстве трех новых аэропортов, в том числе в Зайсане.

Ожидается, что новые воздушные гавани улучшат транспортную доступность регионов, создадут дополнительные возможности для внутреннего туризма и расширят международные транспортные связи страны.

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество с китайской авиастроительной корпорацией COMAC. Казахстан предложил активизировать взаимодействие с компанией и выразил готовность к обсуждению совместных проектов.

Стороны также обсудили итоги конференции «Центральная Азия — Китай» в формате C5+1 и отметили значение регионального сотрудничества для развития транспортных связей.