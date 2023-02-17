Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов

По словам премьера, Правительство готово к активной совместной работе по реализации проектов в сферах «зеленой» экономики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Планы по реализации инвестиционных проектов в Казахстане на 2023 год обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанна Харгитай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития банковского сектора, энергетической отрасли в части ввода новых генерирующих мощностей, а также модернизации инженерной инфраструктуры, включая канализационно-очистные сооружения.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с ЕБРР и вклад Банка в проведение структурных реформ.

«Правительство готово к активной совместной работе по реализации проектов в сферах «зеленой» экономики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса. Мы намерены расширять наше сотрудничество, как на страновом, так и на региональном уровнях», - сказал он.

Премьер-министр добавил, что особое внимание в рамках экономического развития республика уделяет декарбонизации, в связи с чем в феврале текущего года была утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года.

В свою очередь Жужанна Харгитай подтвердила нацеленность ЕБРР на достижение конкретных результатов по всем существующим и планируемым проектам. При этом она подчеркнула готовность банка активизировать проработку новых «зеленых» инициатив в приоритетных отраслях экономики.